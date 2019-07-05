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故宮南院鎮館之寶美猴王駕到 與策展人有一段故事

2019-07-05 11:22聯合報 記者魯永明╱即時報導

故宮南院暑假強檔「泥土的座標—院藏陶瓷展」，展覽精選300件故宮院藏瓷器名品，包含13件被藝術界譽為「名瓷之首」的北宋汝窯瓷器，規模之大、品質之精是故宮在台復院以來之最，上月29日開幕，其中故宮南院鎮館之寶「越南青花加彩猴王」，再度展出，美猴王與策展人助理研究員翁宇雯之間，有因緣俱足下巧合與美事的故事。

翁宇雯與越南青花加彩猴王的相遇， 是97年她「初進宮」的第一年，當時她是青澀博物館新鮮人，奉派策劃在嘉市立博物館舉辦的「芙蓉出水—越南青花瓷展」，展覽選件時看到這隻模塑成形的Q版猴形器，瞬間眼睛一亮。

這件〈越南青花加彩猴王〉作左膝單跪持瓶擬人姿態，表情生動，耳垂掛著十分福氣的大耳飾，裂嘴內門齒顆顆分明，嘴部輪廓還有紅彩殘存，可以想見原本應是唇紅齒白。而華麗多彩衣著，象徵這隻「猴王」身份不凡，腰間左側所配長劍，暗示牠是隻有能力拔劍而起，炫舞令人驚嘆劍花的「神猴」。

根據院內陶瓷研究前輩所述，此件珍稀佳作是為籌備南院購藏重量型文物。看似具「療癒性」可愛公仔，其實帶有「香爐」功能，可將線香等插入猴王手中玉壺春，而且是按印度史詩《羅摩衍那》(Ramayana）中的神猴哈奴曼(Hanuman)形象所製，在南亞與東南亞家喻戶曉哈奴曼，既是猴軍統帥，也是印度完美忠臣典範，傳說配戴哈奴曼圖像或紋身可以趨吉避凶、增加戰力。

她浮現腦海卻是《西遊記》孫悟空，此器又恰好是從海底打撈出來寶物，彷彿曾居住水濂洞。再者，孫悟空兼具足智多謀又古靈精怪形象，又忠心耿耿護送唐三藏到西方取經，與哈奴曼有幾分相似，難怪民初胡適等學者會對兩隻「神猴」的關係進行爭論。

當時為籌備展覽，曾多次到嘉義勘察場地，意外發現博物館旁文化中心展示許多石猴，這才知道石猴雕刻藝術是嘉義著名鄉土文化。有趣的是，不論是哈奴曼、孫悟空或嘉義石猴，都是「從石頭裡蹦出來的」。因此，〈越南青花加彩猴王〉作為嘉義故宮南院開幕吉祥物，可說是因緣俱足下的巧合與美事。

故宮南院暑假強檔「泥土的座標—院藏陶瓷展」，展覽精選300件故宮院藏瓷器名品，南...
故宮南院暑假強檔「泥土的座標—院藏陶瓷展」，展覽精選300件故宮院藏瓷器名品，南院鎮館之寶「越南青花加彩猴王」，再度展出。記者魯永明／攝影
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故宮南院暑假強檔「泥土的座標—院藏陶瓷展」，展覽精選300件故宮院藏瓷器名品，其...
故宮南院暑假強檔「泥土的座標—院藏陶瓷展」，展覽精選300件故宮院藏瓷器名品，其中南院鎮館之寶「越南青花加彩猴王」，再度展出，美猴王與策展人助理研究員翁宇雯之間，有因緣俱足下巧合與美事的故事。記者魯永明／攝影
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故宮南院越南嘉義
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