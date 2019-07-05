ATR-72稱霸國內航線 民航局邀外國專家分享飛安經驗

2019-07-05 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



ATR-72飛機已是國籍航空公司經營國內航線的主力機種，目前每周平均有超過1000個航次使用該機型往來本島及外島，每周載運超過6萬人次乘客。交通部民航局與中華航空事業發展基金會針對ATR機型舉辦安全運作國際研討會，邀來自飛機製造原廠、機載裝備專家與多國航空業者發表專題，超過百名來自各國的專家共同分享精進技術與運作實務，以利提升飛航安全。

民航局長林國顯表示，國內目前共有3家航空業者使用ATR-72機型，包括立榮航空15架、華信航空7架、遠東航空6架，共28架，預計未來還會引進6至8架，規模將達到34至36架。目前每周平均有超過1000個航次使用該機型往來本島及外島各個城鎮，每周載運超過61000人次的乘客。

國顯表示，國內三家業者一致選擇ATR-72機型，使得該款客機稱霸台灣國內航線。只是過往， ATR在台也曾發生過意外，他勉勵與會各界協同合作，成就「飛安零失事」的共同目標。

根據航空公司提供給民航局的機型效益分析資料，立榮航空ATR72-600型機自101年9月引進使用至今已滿8年9個月，ATR 72機型較先前使用的MD-90及DH8-300型機，在油耗、維修成本及派遣率等方面效率均明顯提升。華信航空國內線原以ERJ-190飛航，於105年進行整體經效數據及考量整體國內航線屬短程、高起降數及低運量等外部因素，於106年引進ATR72-600機型做為華信航空國內線之主力機種，ERJ-190則轉為國際航線之主力機種，以期提升兩種機型使於國內線與國際線之運作效能。遠東航空原使用MD82／83機型，其載客量約150至160人，ATR機型載客量約70至72人，其運載效率約為2比1，遠航預計今年底汰除MD航機4架，並規畫以9架ATR航機補足運能。

交通部常務次長祁文中致詞時表示，「人本交通」是交通部重要施政目標之一，「安全」更是最基本也是最高的施政標準，他說，交通部今年11月4至6日將舉辦「2019世界飛安高峰會」（International Air Safety Summit），預期會有50個國家，逾400名國際飛安專家來台參加會議，為歷年台舉辦最大國際民航盛會，除了深化我國與國際間的飛安資訊交流之外，更能提升台灣的能見度。