腸病毒疫情處高峰 台南出現首例併發重症

2019-07-05 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市衛生局今公布，上周一名住在北區的7歲男童感染腸病毒71型，持續高燒並出現抽蓄、雙眼上吊等徵狀，為台南市今年首例腸病毒感染併發重症確診個案，目前該男童已康復出院，呼籲孩童要養成良好衛生習慣，手部衛生更為預防腸病毒感染首要預防方法。

南市衛生局指出，目前全國累計16例重症確診個案，腸病毒71型達10例，腸病毒D68型者2例，克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型各1例。台南北區7歲男童感染腸病毒71型，發病後持續高燒，第3天出現手抖與下肢無力等症狀，診所就醫返家後突然抽搐、雙眼上吊、四肢僵直、唇色發紺，收住於醫學中心，經治療肌力逐漸回復，目前男童已康復出院。

衛生局表示，個案通報腸病毒感染併發重症時，衛生局及當地衛生所人員除衛教家長外，也針對個案就讀學校的接觸者列管，聯繫教育局加強防疫機制，督促學校加強清潔消毒、學童手部衛生及學童健康狀況追蹤。

衛生局指出，入夏氣溫上升，腸病毒疫情仍在高峰，台南市今年度第26周門診、急診的就診人數為1242人次，民眾不能掉以輕心；其中，腸病毒D68型、71型等感染幼兒童可能造成腦炎或肢體無力麻痺。