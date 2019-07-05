這5種蔬菜煮過再吃 營養翻倍

2019-07-05 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



蔬菜生吃好，還是煮過再吃好？生食或煮熟的營養有否差異？生食愛好者主張烹調使重要維生素流失，並破壞有益身體的酵素。但事情總有一體兩面，有些蔬菜經烹調後，可分解其堅韌的細胞壁，讓營養物質更容易被人體吸收。

以下是美國預防雜誌推薦煮過再吃較營養的五種食材：

●胡蘿蔔

多數人知道多食胡蘿蔔對眼睛有利，因胡蘿蔔富含β-胡蘿蔔素，在體內會轉化為維生素A，對視力、免疫、皮膚等的健康都至為重要。研究人員發現，吃烹煮過的胡蘿蔔，更能增加人體吸收β-胡蘿蔔素的量。

●番茄

番茄有強大的抗氧化成分，也就是-茄紅素。如果你常吃番茄泥、番茄醬，那麼恭喜你，已攝取不少茄紅素。如果你只吃新鮮番茄，恐怕只吃進4%的茄紅素。番茄有很厚的細胞壁，身體難以吸收利用，煮熟後茄紅素才會充分釋放。

●菠菜

大力水手卜派吞下一罐菠菜後，是什麼讓他的肌肉隆起？鐵？可能沒錯，但也可能是葉酸，這種多出現在深色蔬菜中的維生素B，對細胞生長和生殖健康有重要意義。

雖然菠菜不會因烹調而增加葉酸的含量，但一項研究發現，蒸過的菠菜能保持葉酸含量不變。那為什麼建議吃煮過的菠菜？營養師說，煮過的菠菜會縮水成一點點，因此可以吃下更多，攝取足夠葉酸。

●蘆筍

蘆筍的維生素A、C、E和葉酸含量都非常高，但它厚實的細胞壁，讓人體難以吸收這些。而烹調能分解其細纖維細胞，以便人體吸收更多的維生素。

●南瓜