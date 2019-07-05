氣象局：西南風吹來 南部雨下不停

2019-07-05 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



未來一個禮拜都是有雨的天氣。中央氣象局表示，未來一周天氣受到西南風影響，南部地區可能會比較容易下雨，且有局部大雨甚至豪雨發生的機率，要特別注意。

氣象局預報員林定宜表示，由南海吹來的西南風帶來的水氣比較多，直接影響南部地區，因此雨量會比較大。

中央氣象局今天清晨開始持續針對台南、高雄、屏東發布大雨特報。根據氣象局觀測資料顯示，從今天凌晨0時起至今，屏東來義已經下了57毫米、岡山30 毫米、台南市37毫米，且現在仍持續降雨中，預期可能在24小時內累積雨量達80毫米以上，達到大雨等級雨量。

林定宜說，未來一周南部不分時段會有大雨或者豪雨發生機率，其他地區午後也可能會有局部大雨，但主要是集中在午後時段的機率比較高，其他時間為多雲、偶爾透光的天氣。

高溫方面，因降雨所以各地的高溫會稍降。林定宜說，南部因為未來一周都降雨，高溫約31、32度，中部33度，北部下雨的時候高溫稍低，約32、33度，不降雨的時候，高溫也可能到34、35度。