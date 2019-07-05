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台北底下秘密城市！竟含清、日、台三文化層

2019-07-05 09:30聯合報 記者何定照╱即時報導

捷運北門站地底，藏著清末台北府城牆與台灣首任巡撫劉銘傳創辦的清代「機器局」（兵工廠）遺址，牆基結構還可見日本人加蓋的磚造水溝及安山岩地板。文化部規畫「台北府城暨總督府交通局鐵道部保存計畫」草案，表示該區域橫跨清代、日治、國民政府至今等不同「文化層」，將是同一空間跨時代保存的典範

保存計畫區域規畫東起清代機器局、鐵道部，西至D1東街廓，往南納入北門、台北郵局、鄰清代官道（今博愛路、延平北路）兩側街廓的建築及中華路古城牆，希望讓民眾未來在此一眼看到多重歷史場景。例如在忠孝西路、塔城街口，最下方的清代機器局逾120年、中層日本推動台灣現代化的砲兵工廠110年、最上方的鐵道部宿舍估有80年歷史。

保存計畫因此擬定多項景觀維護原則，包括古蹟後方天際線視覺影響，認為關鍵不在規定建築物高度，而是讓古蹟後方建築物立面設計降低對前方古蹟的視覺影響，如萬華龍山寺後方白色大樓，較未干擾古蹟景觀。

計畫也擬定，新建築應維持官道街屋立面尺度，重視「史實性」與「現代性」兼顧的立面保存、量體保存方式。如北門周邊街區以清代官道及撫台街（今延平南路）街區多具「四柱三間」的分割韻律，街屋立面在現代主義影響下多注重線條比例與均衡，新建的高樓層建築不宜再各自發展，破壞原有分割韻律。

其他原則還包括鐵路宿舍及遺構區域全區試挖掘，希望未來落實再造歷史現場，適度展現清代遺構；並建議運用廣場、人行道等鋪面空間，讓曾保衛城內安全的護城河與民生所需的生活水圳的意象再現。

草案中也對其他都更、開發計畫提出實際建議，如台北市政府台北郵局都更案規畫的國家金融中心，因緊鄰台北郵局後方，與古蹟僅距10公尺，應拉長距離、管制高度，臨博愛路20公尺以內新建建築高度也不得超過原台北郵局高度；主要建築立面設計應規律、簡潔，避免過多凹凸，不可設任何外置設備如空調室外機，顏色、建築材質也須與古蹟協調。

另外，若各都更開發計畫施工時挖到疑似遺構，都應依文資法停工會勘。

文化部規畫「台北府城暨總督府交通局鐵道部保存計畫」草案，以北門周遭、鐵道部為主要...
文化部規畫「台北府城暨總督府交通局鐵道部保存計畫」草案，以北門周遭、鐵道部為主要保存區。圖為北門。記者何定照/攝影
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