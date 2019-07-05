搶救北門景觀！文化部古蹟保存計畫vs.北市府

2019-07-05 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



古蹟保存與都市更新再交手。文化部昨起公開展覽最新古蹟保存計畫草案，內容擬將國定古蹟北門周邊的北門公園及台灣總督府鐵道部街廓土地使用分區變更為「保存區」，周遭區域也畫為「緩衝區」。由於台北市政府、台鐵局及民間在此區域已有多項都更與開發計畫，一般預期7月16日該案公聽會恐火花四射。

這項「國定古蹟台北府城暨總督府交通局鐵道部保存計畫」草案說明，北市府「西區門戶計畫」雖讓北門重見天日，但其中多個都更案及開發案樓層高度都超過30層，加上私有開發案及原本就緊鄰北門的超高建築，勢必影響北門及鐵道部這兩處國定古蹟景觀。

草案說明，此區域除北門等國定古蹟，還有六處市定古蹟及三處歷史建築，乃至地下層許多未被發掘的歷史遺構。文資局因此依文資法第37條，在淡水、台南市等地後，也為此區擬定古蹟保存計畫，在當今市民大道、環河北路、環河南路、開封街、重慶南路及重慶北路等圍成的台北府城等區域內，分設保存區、緩衝區，用一套管制原則維護歷史風貌。

文資局古蹟聚落組國定古蹟科表示，目前北門所在的一小塊地雖已列保存區，周圍北門公園仍列「廣場用地」，鐵道部街廓則列「博物館特定專用區」。雖然廣場用地、博物館區並不會有蓋大樓危機，文資局基於保護國定古蹟立場，希望都變更為保存區。

在預定「緩衝區」方面，文資局國定古蹟科說，若該案通過，北市府的台北郵局都更、台北車站雙子星大樓D1部分、台北車站特定專用區、西區門戶計畫等案，未來都須調整建物立面、樣貌、位置，以與古蹟風貌融合。台鐵規畫透過都市更新，在鐵道部東側蓋的E1、E2大樓，也會受規範。

文資局國定古蹟科也表示，北門南側有較多私有地，尤其是博愛路、延平南路一帶，部分地主有開發計畫。若保存計畫都通過，地主雖仍可蓋新樓，但色彩、立面樣貌不能太突兀，才能與古蹟風貌融合。

目前北市府、台鐵等多項都更計畫已完成台北市及內政部都市計畫委員會等兩級都市計畫審議程序，文資局表示，古蹟保存計畫也都會經過這些程序，並送文化部古蹟歷史建築紀念建築審議會審議。依文資法第37條，古蹟保存計畫一旦實施，相關都市計畫應配合修正者，主管機關都應在期限內變更。