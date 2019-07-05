親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

川普閱兵被嗆不稀奇！美國國慶日竟有3位總統斷了氣

不是韓國瑜、吳萼洋...周錫瑋開嗓遭吐槽：看清場合

搶救北門景觀！文化部古蹟保存計畫vs.北市府

2019-07-05 09:27聯合報 記者何定照╱即時報導

古蹟保存與都市更新再交手。文化部昨起公開展覽最新古蹟保存計畫草案，內容擬將國定古蹟北門周邊的北門公園及台灣總督府鐵道部街廓土地使用分區變更為「保存區」，周遭區域也畫為「緩衝區」。由於台北市政府、台鐵局及民間在此區域已有多項都更與開發計畫，一般預期7月16日該案公聽會恐火花四射。

這項「國定古蹟台北府城暨總督府交通局鐵道部保存計畫」草案說明，北市府「西區門戶計畫」雖讓北門重見天日，但其中多個都更案及開發案樓層高度都超過30層，加上私有開發案及原本就緊鄰北門的超高建築，勢必影響北門及鐵道部這兩處國定古蹟景觀。

草案說明，此區域除北門等國定古蹟，還有六處市定古蹟及三處歷史建築，乃至地下層許多未被發掘的歷史遺構。文資局因此依文資法第37條，在淡水、台南市等地後，也為此區擬定古蹟保存計畫，在當今市民大道、環河北路、環河南路、開封街、重慶南路及重慶北路等圍成的台北府城等區域內，分設保存區、緩衝區，用一套管制原則維護歷史風貌。

文資局古蹟聚落組國定古蹟科表示，目前北門所在的一小塊地雖已列保存區，周圍北門公園仍列「廣場用地」，鐵道部街廓則列「博物館特定專用區」。雖然廣場用地、博物館區並不會有蓋大樓危機，文資局基於保護國定古蹟立場，希望都變更為保存區。

在預定「緩衝區」方面，文資局國定古蹟科說，若該案通過，北市府的台北郵局都更、台北車站雙子星大樓D1部分、台北車站特定專用區、西區門戶計畫等案，未來都須調整建物立面、樣貌、位置，以與古蹟風貌融合。台鐵規畫透過都市更新，在鐵道部東側蓋的E1、E2大樓，也會受規範。

文資局國定古蹟科也表示，北門南側有較多私有地，尤其是博愛路、延平南路一帶，部分地主有開發計畫。若保存計畫都通過，地主雖仍可蓋新樓，但色彩、立面樣貌不能太突兀，才能與古蹟風貌融合。

目前北市府、台鐵等多項都更計畫已完成台北市及內政部都市計畫委員會等兩級都市計畫審議程序，文資局表示，古蹟保存計畫也都會經過這些程序，並送文化部古蹟歷史建築紀念建築審議會審議。依文資法第37條，古蹟保存計畫一旦實施，相關都市計畫應配合修正者，主管機關都應在期限內變更。

文資局說，他們並不想造成對立，只盼在保存與開發間取得平衡。草案昨起在文化部、與此區域相關的中正／大同／萬華區公所公布欄展覽，7月16日在國立台灣博物館南門園區小白宮舉行公聽會，展覽期間及公聽會後30日，各界都可向文化部提意見。

文化部文資局公告「國定古蹟台北府城暨總督府交通局鐵道部保存計畫」草案，規畫將北門...
文化部文資局公告「國定古蹟台北府城暨總督府交通局鐵道部保存計畫」草案，規畫將北門廣場和鐵道部街廓都變更地目為「保存區」，周遭也畫為「緩衝區」。圖為分區景觀風貌管制範圍說明示意圖。圖／文資局提供
分享
文化部文資局公告「國定古蹟台北府城暨總督府交通局鐵道部保存計畫」草案，規畫將北門...
文化部文資局公告「國定古蹟台北府城暨總督府交通局鐵道部保存計畫」草案，規畫將北門廣場和鐵道部街廓都變更地目為「保存區」，周遭也畫為「緩衝區」。圖為都市計畫變更範圍示意圖。圖／文資局提供
分享
文化部文資局公告「國定古蹟台北府城暨總督府交通局鐵道部保存計畫」草案，規畫將北門...
文化部文資局公告「國定古蹟台北府城暨總督府交通局鐵道部保存計畫」草案，規畫將北門廣場和鐵道部街廓都變更地目為「保存區」，周遭也畫為「緩衝區」。圖為保存區及緩衝地區範圍示意圖。圖／文資局提供
分享

國定古蹟北門歷史建築
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

少等待！北市435處紅綠燈 中午縮短秒數

2019-07-04 23:18

不捨！「孩子的書屋」創辦人陳爸驟逝

2019-07-04 23:48

台北底下秘密城市！竟含清、日、台三文化層

2019-07-05 09:30

健康你我他／擦汗更衣 我運動後的SOP

2019-07-05 00:06

我的經驗／天天伸展 能自己治好五十肩？

2019-07-05 00:06

C肝新藥給付近罄 健保署拚加碼

2019-07-05 00:06

細胞療法 2醫院獲衛福部核准

2019-07-05 00:06

SOGO打扮「好小孩」 進總統府領獎

2019-07-04 23:43

彰化縣土雞場染禽流感 撲殺1萬5千隻雞

2019-07-04 22:04

殺警案讓她感慨：低薪又有精神疾病者 敢花錢諮商嗎？

2019-07-04 21:55

出社會才懂做人比做事重要 情商高的人必會「4件事」先把嘮叨嘴閉上

2019-07-04 21:26

他覺超商關東煮很髒不敢吃 網友分享消費過程被罵翻

2019-07-04 20:16

本土薑荷花 粉鑽、胭脂明年量產

2019-07-04 19:52

藥效不比西藥差 感冒症狀紓緩也能求助中醫

2019-07-04 18:17

土地交易買氣旺！2019上半年交易量高達1431億元

2019-07-04 18:06

今年C肝新藥名額即將用完?健保署:正在盤點

2019-07-04 18:06

套房一個月電費破1300元 網友揪出這幾樣是吃電怪獸

2019-07-04 18:05

衛福部公布核准2細胞療法機構 共12種適應症

2019-07-04 18:02

影／政壇貓奴變狗媽！吳思瑤慣養 ZAZA該減肥了

2019-07-04 17:57

書法家程明振書藝創作展在桃園機場開展

2019-07-04 17:26

兩種療程連續作用 可根治老鼠HIV病毒

2019-07-04 16:43

感冒看中醫？ 中醫公會：可立即見效

2019-07-04 16:17

益生菌營養補充品 改善代謝症候群

2019-07-04 16:03

以一打十的人生 甄子丹：夠感性 詮釋角色才更有血有肉

2019-07-04 15:35

特管辦法上路9個月坊間收費亂 民團憂病友淪待宰肥羊

2019-07-04 15:13

海邊戲水務必留意！ 小琉球等地出現三米高長浪

2019-07-04 14:53

數位藝術中心創辦人：靠官方不如靠自己

2019-07-04 14:38

從四面八方看 全景+VR表演藝術再升級

2019-07-04 14:36

今起到下周三 中南部防豪雨

2019-07-04 14:34

每秒拍50萬張影像追病毒 中研院年輕學者獲獎

2019-07-04 14:15

按圖索驥 跟著6插畫家攻高雄秘境

2019-07-04 14:13

因應炎夏！北市435處路口紅綠燈時間縮短了

2019-07-04 14:10

檸檬皮乾燥磨粉添加飼料 養出健壯好豬

2019-07-04 13:38

大家吃火鍋的方法都錯了！ 12年店員告訴你怎樣才好吃

2019-07-04 13:32

原住民國有林採集除罪化 風倒漂流、貴重木有條件開放

2019-07-04 13:10

兩人同行 搭高鐵入住五星飯店最低0元起

2019-07-04 13:09

綠能帶動 催生風力、日射預報氣象局有網頁可以參考！

2019-07-04 13:03

高齡寄養家庭退休 寄養爸媽：孩子豐富我們的退休生活

2019-07-04 13:02

新北捷運三鶯線進度32％ 拚2023年完工

2019-07-04 12:57
看更多

熱門文章

郵戳蓋到崩潰！寄包裹到紐西蘭 郵票慘變最貴包裝紙

2019-07-04 10:25

套房一個月電費破1300元 網友揪出這幾樣是吃電怪獸

2019-07-04 18:05

大家吃火鍋的方法都錯了！ 12年店員告訴你怎樣才好吃

2019-07-04 13:32

「珍珠」風暴來了！今夏茶飲不加「它」 就落伍了

2019-07-04 13:20

想要在家工作嗎？專家警告：可能成職涯殺手

2019-07-04 10:35

殺警案讓她感慨：低薪又有精神疾病者 敢花錢諮商嗎？

2019-07-04 21:55

膠囊休息區、國道自助餐超棒！統一超商「泰安服務區」7大首創服務

2019-07-04 14:58

高雄左營也爆登革熱群聚 疾管署鎖定蚊媒熱區進攻

2019-07-04 18:34

他覺超商關東煮很髒不敢吃 網友分享消費過程被罵翻

2019-07-04 20:16

出社會才懂做人比做事重要 情商高的人必會「4件事」先把嘮叨嘴閉上

2019-07-04 21:26

台南登革熱 與4年前疫情大爆發條件相像

2019-07-04 22:36

台大癌醫中心醫院 正式啟用

2019-07-04 10:48

要吃要排3小時！台南最強排隊芒果冰 一年只賣1個月

2019-07-04 12:36

因應炎夏！北市435處路口紅綠燈時間縮短了

2019-07-04 14:10

健檢發現肺結節等於有肺癌？醫：需進一步就醫確認

2019-07-04 12:31

台南登革熱防疫人員憂：各項條件都像2015年大爆發

2019-07-04 12:02

切大大塊蓋滿碗！台南霸氣「最強排隊芒果冰」冰鄉IG打卡搶吃

2019-07-04 18:57

每日星座運勢／雙子運勢有貴人相助 想省錢別逛街

2019-07-05 00:00

海賊迷出發！「ONE PIECE動畫20周年展」好拍到相機無法放下

2019-07-04 17:43

南部登革熱疫情防疫 竟然靠這項工具立了大功

2019-07-04 12:02

先別管閃婚或分手 7月這些生肖桃花運逆勢看漲！

2019-07-04 10:24

兩人同行 搭高鐵入住五星飯店最低0元起

2019-07-04 13:09

轉賣發大財？寶可夢悠遊卡秒售罄 原價350網購飆到9999

2019-07-04 11:00

感冒看中醫？ 中醫公會：可立即見效

2019-07-04 16:17

高中生暗諷韓國瑜說謊 醫師：從這些跡象可以判斷

2019-07-04 12:28

高雄本土登革熱再添2例 自由黃昏市場休市3天防疫

2019-07-04 18:52

益生菌營養補充品 改善代謝症候群

2019-07-04 16:03

台大癌醫試營運半年 明天開放網路與現場掛號

2019-07-04 12:50

今年C肝新藥名額即將用完?健保署:正在盤點

2019-07-04 18:06

不捨！「孩子的書屋」創辦人陳爸驟逝

2019-07-04 23:48

爸媽看過來！全球5間「玩具主題飯店」 讓小孩乖乖玩

2019-07-04 12:43

《冰與火》珊莎法國補辦浪漫婚禮 LV打造復古婚紗美翻了！

2019-07-04 21:30

長17公分、厚3公分！「戰斧豬排」霸氣上桌　還有3種「伊比利豬排」

2019-07-04 19:34

每次投資都賠錢？快記下12生肖的投資盲點

2019-07-04 11:42

影／沿路奔跑20公尺 疑台灣黑熊現身花蓮清水部落

2019-07-04 12:02

衛福部公布核准2細胞療法機構 共12種適應症

2019-07-04 18:02

【賞文迴響】嫣紅蔓／公婆心中的兩把尺

2019-07-05 06:00

台灣咖啡豆供應霸主用時尚品味闖蕩咖啡紅海！刷爆IG的話題咖啡館CAFE!N

2019-07-05 09:00

新北捷運三鶯線進度32％ 拚2023年完工

2019-07-04 12:57

原住民國有林採集除罪化 採菇蕈野菜免申請

2019-07-04 11:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top