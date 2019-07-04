SOGO打扮「好小孩」 進總統府領獎

2019-07-04 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／台北報導



「SO GOOD好小孩少年楷模」今年有三名學童獲「總統教育獎」，SOGO董事長黃晴雯（右）鼓勵他們懷抱自信前進總統府。 圖／SOGO提供 分享 facebook

遠東SOGO百貨長期投入兒少關懷，自二○一一年起連續舉辦「SO GOOD好小孩少年楷模徵選暨表揚」，扶助弱勢兒童。今年度SO GOOD好小孩少年楷模再傳佳績，共有三名學童獲「總統教育獎」。遠東SOGO百貨暨太平洋崇光社會福利基金會董事長黃晴雯，特別邀請獲獎學童前來SOGO為他們精心打扮，讓少年楷模帶著自信，前進總統府領獎。

生命的傷口，是成長過程中最難受、卻也是最有用的養分。今年獲得總統教育獎殊榮的少年楷模，儘管家境清寒或聽力受損，或是因病體無完膚，但共通點都是不放棄自己，樂觀進取努力學習，用笑臉迎向世界。

「SO GOOD好小孩少年楷模徵選暨表揚」舉辦八屆以來，是台灣百貨業唯一的弱勢兒童典範徵選活動，累計獎勵二百四十二位學童、催生廿三名總統教育獎、邀請卅七位名人為學童打氣、發出二百八十八萬元獎助學金。SOGO長期將通路打造為公益平台，讓M型化社會的兩端產生對話，讓逆境向上的典範能被看見、被鼓勵，帶動社會一起向上。

黃晴雯表示，每一年暑假最期待的事，就是邀請當屆獲得總統教育獎的少年楷模們回到SOGO聚餐，聊聊近況，並親自為他們挑選服飾。今年三位獲總統教育獎的孩子，分別是不同屆的少年楷模，代表「SO GOOD好小孩少年楷模」能帶給孩子正能量，提升弱勢學童自信心，幫助他們在求學路上的正向發展。