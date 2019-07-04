出社會才懂做人比做事重要 情商高的人必會「4件事」先把嘮叨嘴閉上

2019-07-04 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



當我們從學生時代，到出社會，見識到人心險惡，社會的黑暗面，越來越發現，做人比做事還重要，也因此更覺得，原來情緒智商要高，才能讓自己更開心與快樂。

想要當個情商高的人，下面四件事情，一定要學起來！

一、把嘮叨的嘴閉上

一個人，為什麼達不到原本想要的目標時，最主要的關鍵，就是情商太低了。讓自己成為情緒控制的犧牲品，整天撈叨、抱怨，卻不知道這些舉動，不只無法帶給對方有好的回饋，還會讓人更討厭，也顯出自己心胸狹窄。

一個情商高的人，幾乎不會把自己真正的情緒、不滿表現出來，至於抱怨跟撈叨，更不會用這樣的方式與他人溝通，來改變現狀。

二、不喜歡的人，越看越順眼

在生活中，看不順眼別人，往往這樣的表現，就是一個情商低的人。因為每個人的個人素質、教育、人生歷練，都不同，通常在你看不順眼他人的同時，說不定對方對你也未必有好感。

通常情商好的人，即使遇到不喜歡的人、不順眼的人，都不會急著發怒，只會更暴露自己的缺點，所以奉勸各位，不順眼的人如果天天都需要見到他，不如就順眼看他，為自己的成功鋪路。

三、讓焦躁的心更平靜

在工作上，有自律，才有彈性！在生活中，依靠別人的支架走路，就容易在跌倒的時候，無法自己站起來，許多事情都是無法為之的事，但還是明知故犯，這都是自己不自律所引起的，自律和情商有著非常重要關係，想要除去焦躁的心，就要先懂得自律，把自己那顆「野」心好好收著。

四、把不想做的事情，做好

每個人都可以選擇自己的做事態度跟原則，但如果是自己去做的、喜歡做的事情，那就不用說，幾乎每個人都能投入熱情和經歷，問題在於現實當中，有很多人做的事情都是自己不想要做的。