殺警案讓她感慨：低薪又有精神疾病者 敢花錢諮商嗎？

2019-07-04 21:55 聯合新聞網 綜合報導



一名有精神疾病的女網友看到台鐵殺警案新聞後，感慨低薪又有精神疾病的人，根本不敢尋求心理諮商。 圖／ingimage 分享 facebook 台鐵昨天（3日）發生因補票糾紛，乘客情緒不穩刺死鐵路警察的憾事，引起社會極大的輿論。一名女網友在論壇PTT上發文表示自己是名精神病患者，因為有固定做心理諮商，所以能控制病情，但她看到昨天台鐵的命案，很有感觸的說「如果只有領23K薪水，又剛好有精神疾病的人，他敢花錢去心理諮商嗎？」

原PO很坦白的承認自己是精神病患者，當她看到刺死警察的兇嫌也有精神疾病，而且還停藥2年，妻子雖然出面致歉，但也幫丈夫緩頰說因長期被拖欠款再加上有憂鬱症，才會釀成這起命案，讓原PO忍不住大罵「繼續吃藥會死嗎？為什麼要自己覺得狀況好轉，沒經過醫師指示就自己擅自停藥？精神疾病可以當免死金牌嗎？」

原PO說自己有固定做心理諮商，每天也都有服藥控制，實在不懂擅自停藥的人在想什麼？但她也坦承很怕別人知道她的疾病會遠離。原PO直言免錢諮商的感覺不太好，若付費諮商一分鐘可能一杯飲料的錢就沒有了，對於那些只有領23100元薪水，又剛好有精神疾病的人，他敢花錢去心理諮商嗎？

原PO在文末還是鼓勵精神疾病病友一起加油，並且呼籲不要擅自停藥。文章引起網友們留言打氣，「辛苦妳了」、「真的不要擅自停藥，希望妳們都能康復」、「好好加油，保持樂觀下去」、「真是好示範，停藥不是自己能停的」、「妳觀念很好，推」、「看精神科或是做心裡諮商真的沒什麼大不了的，病患自己要有病識感，一般人也不要帶有歧視」；也有病友分享自己經驗「真佩服妳！我是醫生說我可以停，因為我想自己控制，雖然有時候會情緒低落，但自己就努力控制自己，希望大家可以多理解我們，我們也不要濫用自己的病」。