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他覺超商關東煮很髒不敢吃 網友分享消費過程被罵翻

2019-07-04 20:16聯合新聞網 綜合報導

有網友耳聞超商的關東煮很髒讓他不敢吃，貼文引來許多網友的討論。 圖／聯合報系資料...
有網友耳聞超商的關東煮很髒讓他不敢吃，貼文引來許多網友的討論。 圖／聯合報系資料照片
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台灣的超商林立，販賣的物品琳瑯滿目，關東煮是許多人喜愛的品項之一，但有網友在網路上發文表示有耳聞關東煮很髒，之後都不太敢吃，貼文也引來網友討論，還有人分享自己曾經買關東煮時，不小心讓零錢掉進去，沒想到引來其他人的砲轟。

貼文的網友在論壇PTT上表示之前有聽說關東煮很髒，以至於現在都不太敢吃，就算很想吃，要買之前腦中都會浮現各種噁心畫面，最後只好轉身買別的東西。原PO想問網友們是否敢吃超商的關東煮？

許多網友留言力挺超商，「冬天偶爾很冷，想要取暖的時候才會買」、「超商已經比外面小吃良心很多吧」、「認識做超商的說關東煮是他唯一敢吃的，因為那要每天洗」、「我之前工作的超商每天都要洗關東煮鍋，洗的時候整鍋丟掉，白天如果有看到泡爛或醜醜的也都拿起來丟掉或店員自己吃」。不過也有人對於超商關東煮不敢恭維，「要看機器附近有沒有清潔乾淨欸，我是看過有人對著關東煮打噴嚏」、「關東煮有些無良的會隔夜繼續煮…熱狗也是」、「之前朋友家裡是開超商的，他說每天都要去撈蒼蠅跟蚊子，連他自己都不敢吃」。

不過有名網友分享自己買關東煮的經過，卻被其他人砲轟。「有次手上拿著零錢到某間7-11買關東煮，在盛湯的時候零錢掉下去了，店員很無奈的把湯全部倒掉，幫我把零錢拿出來，食材加湯再放回去賣，從此以後我再也沒買過那家的關東煮」，貼文一出隨即引來批評，「就是你把食物弄髒還敢講喔」、「沒要你全買就不錯了」、「零錢掉進去汙染了整鍋關東煮，不用主動詢問賠償嗎？」

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