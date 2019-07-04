本土薑荷花 粉鑽、胭脂明年量產

2019-07-04 19:52 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



農委會高雄農改場於4日推出新品種薑荷花「高雄1號—粉鑽」及「高雄2號—胭脂」，其花色典雅，適合做為觀賞盆花或景觀花壇。高雄農改場場長戴順發表示，薑荷花不畏高溫、花期長達5個月的特性，彌補夏季花卉市場的不足，預計明年開始量產。

號稱熱帶鬱金香

戴順發表示，薑荷花是薑科薑黃屬植物中最具觀賞價值的花卉種類之一，從白色、粉紅色、洋紅色、紅色、紫色到黃綠色，色彩的豐富度並不亞於鬱金香，整個開花期開花不斷，且觀賞期很長，做為切花、盆花或景觀用途都極為適合。

「相較於冬天產季短暫的鬱金香，夏季開花薑荷花被喻為熱帶鬱金香。」戴順發解釋，市場上常見切花如玫瑰、百合、菊花、康乃馨等，屬於「喜冷涼氣候花卉」，秋季、春季時產量與數量較多，夏季則較少。新品種薑荷花為夏季花卉，不畏高溫，且花期長達5個月，可增進夏季花卉市場種類多樣性。

農委會高雄農業改良場於4日發布有「熱帶鬱金香」之稱的薑荷花新品種「高雄1號—粉鑽」、「高雄2號—胭脂」。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook

新品種增20%產值

戴順發說，目前市場上薑荷花以切花為主，切花拍賣價格5元–10元，而切花用作盆栽一盆約80元；2至3月種植，6至10月間開花。但傳統的清邁粉色老品種花型花色單調，市場應用有限。故高雄場從97年展開育種計畫，經歷10年研發，育成植株較矮、適合盆花應用的新品種—高雄1號與高雄2號。

戴順發表示，新品種為新型態的純盆花品種，可走居家生活路線，運用至花藝擺飾，尤其適合用作畢業典禮花束；價格希望可賣至100元-150元，初期目標市場將以國內為主，預估此二新品種能增加市場20%產值。

農委會高雄農業改良場於4日發布「高雄2號—胭脂」。（photo by張元融／台灣醒報）

【更多精采內容，詳見 】