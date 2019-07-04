藥效不比西藥差 感冒症狀紓緩也能求助中醫

2019-07-04 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



感冒病毒入侵，鼻塞、流鼻水等症狀，讓人無法專注，嚴重恐影響日常生活，多數人面對感冒多尋求西醫協助，或是打一針盼症狀紓緩能立竿見影，中醫師公會全聯會表示，中藥一直以來給人「調理」，需長期服用才能有改善的印象，實際上，面對感冒等急性症狀，與西藥一樣具改善效果，且服用1到2天即可有改善。

中醫師公會全聯會理事長陳潮宗表示，10位就診患者中，僅有2位因感冒求診，多數人面對感冒，直覺會想到西醫，鮮少會想到中醫，但中醫提供的藥方，如金銀花、連翹、桔梗、黃芩、大青葉、甘草等，都具有改善呼吸道感染的效果。

長庚紀念醫院中醫內兒科主治醫師楊晉瑋則提出相關研究，從系統性的文獻回顧以及統合分析發現，穿心蓮也有減緩上呼吸道症狀的效果，並且可以縮短病程，不過目前仍需要有嚴謹的臨床試驗證實。

目前已有臨床二期試驗的研究證實，熟地黃、牡丹皮、五味子、天門冬、杏仁、黃芩、百部等複方，介入治療7天，能夠改善急性支氣管炎；另外，臨床試驗發現，蒼耳散和魚腥草複方具有相似紅黴素治療慢性鼻竇炎的功效。

陳潮宗表示，感冒在中醫的觀念為「風邪」，也為六淫之首，因為生活作息不正常、冷熱交替、過度疲勞等引起，中醫的治療觀念，除了給予藥物治療以外，也與西醫相同。

建議民眾感冒時，應該要多喝水、多休息，平時應該多運動、勤洗手保養身體，建立好的運動習慣，如跑步、游泳、重訓、有氧等，增強免疫力，同時，服用中藥後，應該避免吹風，才能更快改善症狀。