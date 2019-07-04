今年C肝新藥名額即將用完?健保署:正在盤點

2019-07-04 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



健保自2017年1月開始給付口服C肝新藥，今年原編列65.36億元用於C肝新藥給付，預定治療人數為4萬人。而原本申請使用新藥設有條件門檻，健保署於今年6月放寬給付條件，並再納入一款C肝新藥，盼有更多民眾受惠。當時預估今年還剩1.1萬個使用名額，預定會到8月底才用完，沒想到現在才7月初，就已傳出申請不到名額的訊息。醫師也向政府喊話，盼能增加更多給付名額，以達早日撲滅C肝的目標。

C肝口服新藥是從2017年1月24日納入健保給付，當年有9538人接受治療，去年則有1萬9549人接受治療，今年編列65億元給付4萬個名額，至五月為止已有2.9萬人接受治療，治癒率達97％。

此外，過去只要患者檢出有C肝抗體，需等到6個月之後確認感染C肝而未治癒，才可申請C肝新藥給付，且過去的藥品只供成人使用。健保署6月起放寬給付條件，只要測到C肝病毒就可開始用藥、不必再等6個月，以及新納入一款適用於12-18歲青少年可使用的藥品。

前晚即有醫師發現無法幫病人申請口服C藥，陸續傳出今年Ｃ肝新藥給付名額已經用罄的傳言。好心肝基金會會執行長楊培銘指出，前天上午還能順利登錄系統申請，但前天下午起就已無法登入申請系統，估計名額已經用完；今年才過一半，但新藥名額差不多已經用罄，這對C肝人數較多的中、南部部分區域患者而言，可能還要再慢慢等到下一波名額釋出。

楊培銘說，因C肝治癒一個就少一個患者，但拖著不治療也會出現慢性肝炎、肝硬化、肝癌等風險，估計已經接受治療的患者之外，全國還有至少有15萬名患者等待治療，呼籲健保署能夠先將明年的預算及名額提前使用，達到早日撲滅C肝的目標。

健保署統計，今年總計釋出新藥給付名額為4萬860個，至7月3日為止已申請3萬8641個，目前仍有2千多個名可用。健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰坦言，六月放寬給付限制之後，申請也比預期得快，原本估計名額要到八月底才用完，照目前速度來看，今年名額應在這一、二周內會用罄。