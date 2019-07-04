衛福部公布核准2細胞療法機構 共12種適應症

2019-07-04 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



衛生福利部去年9月初開放細胞療法，公布特管辦法後，開放各家醫院申請，今正式公布於網站中，目前僅有2家醫院通過，總計為2種治療項目，12種適應症，醫事司表示，目前仍有26家醫院，總計50多種適應症正在審核中，未來將會建置專門的網站，提供給有需要要民眾做一參考。

國內開放細胞療法後，被病友團體詬病價格混亂、可治療機構完全未公布等，讓病友猶如無頭蒼蠅，只能靠自身力量確認合法性，不少病友還因此吃了虧，呼籲政府應該要儘速公布審核通過的機構、收費、適應症等，相隔一天，衛福部昨將已經審核通過的醫療機構以及適應症等，統統上網，但卻藏在網頁的第4層，若未向政府詢問也難以找到。

衛福部醫事司科長郭威中表示，未來將會建置專門的細胞療法公開資料的網站，將所有資訊透明化公布，不過，公布的資訊到何種程度，仍需要討論，以防洩露病人個資，現行則是依照病友的需求，優先提供已經核准的醫院、治療項目、適應症、可執行細胞療法的醫師，供病友參考。

目前已經核准的醫院，分別為台北三軍總醫院、台中中國醫藥大學附設醫院，三總可以做的細胞療法為「自體免疫細胞治療CIK」，其適應症為血液惡性腫瘤經標準治療無效之惡性淋巴瘤、華氏巨球蛋白血症、多發性骨髓癌等。

中國醫藥大學附設醫院則是可執行的是「自體免疫細胞治療DC」，其核准的適應症為實體癌第四期之多型性膠質母細胞瘤及續發性腦瘤、上皮性卵巢癌、胰臟癌、攝護腺癌、頭頸癌、肝癌、乳癌、大腸直腸癌。