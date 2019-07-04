影／政壇貓奴變狗媽！吳思瑤慣養 ZAZA該減肥了

2019-07-04 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨立委吳思瑤是政壇著名的「貓奴」，不過去年10月她領養了一隻狗寶貝ZAZA之後，她成為了自己想都沒想過的狗媽媽。經過她的細心照料，ZAZA已經從原本巴掌大的幼犬，長成18.5公斤的成犬，ZAZA的伙食也很豐富，吃雞腿或澳洲牛肉是家常便飯，身為主人的吳思瑤也笑說，「好像該減肥了。」

吳思瑤說，她其實從來沒想過自己有一天會養狗，她家裡有三隻貓，每天還到定點餵養八隻流浪貓，但去年世界動物日，她到華山參加活動，在一個攤位上看到ZAZA，直覺地抱起來，隨後馬上打電話回國會辦公室，問助理可否同意她領養一隻狗，麻煩大家一起幫她照顧，獲得所有辦公室同仁同意後，她馬上就辦了領養手續，她與ZAZA的緣份就此展開。

吳思瑤說，她一直是貓奴，自己的綽號還是「小咪」，今生沒有想過自己會養狗。談到養貓跟養狗的不一樣，她則說，「貓比較冷，是我的主子，我是貓奴，但狗狗永遠都會讓你知道，牠有多需要你。」