幫他們一哩路！崔媽媽基金會募集弱勢搬家基金

2019-07-04 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



搬新家對於很多人來說，是生活必經的一段過程，但對於社會弱勢來說，卻是遙不可及的夢。崔媽媽基金會致力於居住服務三十多年，從搬家服務經驗中發現，許多低收入家庭無力支付搬家費用、導致難以從惡劣的生活環境脫身，因此透過群眾募資網站籌募本年度所需「崔媽媽弱勢搬家基金」，希望幫助更多低收入弱勢家庭完成安身立命的最後一哩路。

崔媽媽基金會舉例，一位王奶奶十多年前從大陸嫁來台灣，原本與先生及前妻孩子一家人同住，先生過世後，無血緣關係的孩子就把王奶奶趕出家門，不再理會。因為身無分文、也沒有親友可依靠，王奶奶經善心人士介紹，在板橋的一塊重畫地上的破舊工竂裡落腳，以資源回收維生，一天過一天。

崔媽媽基金會表示，沒想到該工寮有天說要拆了，奶奶年紀大加上無穩定收入，幾乎沒有願意讓奶奶去看屋的房東，在崔媽媽基金會協助下，終於偶然找到間坪數很小的房間。但接下來要面對的又是「搬家」這個大問題。

崔媽媽基金會說，後來崔媽媽社工替奶奶申請搬家費用補助，並商請搬家業者幫忙，盡量在一車的範圍內將奶奶東西搬運完畢。結果搬家當天，搬家公司老闆帶著二名師傅過來，一看到王奶奶住家雜亂環境，當下二話不說免費替王奶奶搬家，讓她感動不已。