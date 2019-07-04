套房一個月電費破1300元 網友揪出這幾樣是吃電怪獸

2019-07-04 18:05 聯合新聞網 綜合報導



夏天到來，許多人都會開冷氣，除了冷氣外，家中還有許多耗電的電器，也被稱為「吃電怪獸」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 夏天來臨，許多人都會開冷氣來消暑，但也因此帳單費用都增加不少。一名女網友租了一間套房，電費1度5元，她日前查了電表發現14天用了127度，等於平均一天9.1度，若照這樣算下來，30天就要1365元，讓她不敢置信，不解到底「吃電怪獸」是哪一個？

這名女網友在論壇PTT上表示，自己已經很省電了，電風扇雖然一直開著，但應該不耗電，煮水的電磁爐每天也只煮一次水，電視一天看5小時，電燈只有在晚上睡覺時才關，因此她懷疑耗電元兇可能是冷氣，或者是洗脫烘洗衣機、電熱水器、冰箱等家電。

原PO說冷氣是分離式定頻，大概一天開6小時左右，而且分兩次開，溫度設定在27度；洗衣機是洗脫烘，3、4天才使用一次；冰箱是小冰箱，有節能標章，至於熱水器部分，她說也只有洗澡才會用到熱水。她說因為電費太貴，自己已經盡量不吹冷氣了，但還是不知道「吃電怪獸」是哪一個？只好上網發問求助網友。

多數人都直指最耗電的是電熱水器，「電熱水器超吃電，以前一個月沒幹嘛也是1500左右」、「熱水器的總開關不用的時候要關掉」、「電熱水器妳不關它就會一直維持在那溫度，燒熱水很浪費電啊，不然就是把最高溫度調低一點」。還有網友點出其他耗電的電器，「東元那個小冰箱有結霜的話要清，要不然會變大怪獸」、「吹風機」、「定頻的冷氣很耗電，變頻冷氣省電很多」、「熱水器、舊冰箱、窗型冷氣，有這三寶電費直接爆表」。

不過有網友點名真正「吃電怪獸」其實是房東，「1度5元，大怪獸是誰很明顯了吧」、「怪獸就房東呀」、「電費一度5塊才是貴的主因，我租整層自繳水電費，這期500多度才1000初」。