兩種療程連續作用 可根治老鼠HIV病毒

2019-07-04 16:43 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



近期研究發現，透過長效緩慢釋放抗反轉錄病毒作用(LASER ART)搭配CRISPR-Cas9 基因編輯技術，能夠完全根除老鼠體內的HIV病毒。(photo by Wikipedia) 分享 facebook

研究人員已能根除老鼠的愛滋病！近期研究發現，透過長效緩慢釋放抗反轉錄病毒作用（LASER ART）搭配CRISPR-Cas9 基因編輯技術，能夠完全根除老鼠體內的HIV病毒。研究人員表示，未來一年內會持續對非人類的靈長類動物進行實驗，甚至可能會進展到臨床實驗。

根據《每日醫學新聞》報導，目前愛滋病療程普遍使用抗反轉錄病毒（ART），但ART只會抑制HIV病毒複製卻不會將病毒殺死，因此它無法根治愛滋病且病患必須一輩子使用它。

繼ART之後研究人員研發出CRISPR-Cas9 基因編輯技術，從攜帶病毒的基因組中去除HIV DNA。將此技術用在老鼠身上後發現，CRISPR-Cas9的確能夠從感染的細胞中切除大量的HIV DNA片段，但仍無法完全根除老鼠體內的HIV病毒。

根據《優睿科》報導，最新研究中，研究人員研發出抗反轉錄病毒作用(LASER ART)， 把作用目標放在有HIV細胞的部位，將抗逆轉錄病毒藥物轉為結晶體，並減緩藥物釋放速度，消除細胞中過一陣子後才會正式作用的病毒。

接著研究人員將老鼠做基因改造，讓他們製造易感染HIV病毒的人類T細胞，再用抗反轉錄病毒作用(LASER ART)與CRISPR-Cas9對老鼠進行治療。這兩種療程缺一不可，否則病毒將再度對身體進行殘害。療程結束後檢查老鼠體內殘留的HIV病毒量，發現三分之一的老鼠體內已完全沒有HIV病毒的蹤跡。

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