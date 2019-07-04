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感冒看中醫？ 中醫公會：可立即見效

2019-07-04 16:17台灣醒報 記者張元融╱台北報導

長庚中醫院中醫部主任楊晉瑋表示，民眾可藉由中藥調理，補足正氣，減緩反覆感冒。（p...
長庚中醫院中醫部主任楊晉瑋表示，民眾可藉由中藥調理，補足正氣，減緩反覆感冒。（photo by張元融／台灣醒報）
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感冒中醫好得慢」是以訛傳訛！中醫公會理事長陳旺全表示，除了保健養生、治療慢性病，中醫也能治療急性感冒。他還說，西藥僅是降低不適感，恰當服用中藥可調理身體根本問題，提升體內抗體能量，真正根除病菌。

中藥材可抗菌

感冒看中醫也有效？長庚中醫院中醫部主任楊晉瑋指出，「常見感冒大多屬於病毒性感染，而國際期刊已證實菊花、甘草、桔梗、連翹等中草藥，具有抗病毒作用，可縮短病程與治療病源菌，達到與西醫類似的療效。」

至於，民眾常認為中藥太溫和，無法立即見效，他回應：「只要中醫師用藥與使用時機恰當，就能夠帶來立即、顯著的效果。」

流感看西醫

據106年健保庫資料，國人感冒時，每100人感冒僅有15人就醫。楊晉瑋表示，「若是流行性感冒，還是得靠克流感藥物，」建議民眾在感冒早期時就應求診，讓專業醫師鑑別感冒的細菌類型是否為流感，避免隨便到藥局拿藥或囫圇吞棗服用成藥。

反覆感冒看中醫

究竟該如何藉由症狀判別該看中醫或西醫？楊晉瑋解釋，民眾可依循「六三二原則」，若半年內有3次感冒，且每次感冒長達兩週以上，例如長期暴露在高風險環境的幼教老師、醫護人員，即為中醫觀點裡的「正氣」差：可藉由中藥調理補足正氣，減緩反覆感冒。

楊晉瑋坦言，雖說中藥也能達到退燒的效果，但仍有許多疾病的鑒別需要快篩，所以民眾若是高燒不退持續12小時以上，還是建議看西醫。

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感冒中醫中藥

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