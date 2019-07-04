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益生菌營養補充品 改善代謝症候群

2019-07-04 16:03台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

研究人員研發出一種由益生菌製成，可以對抗代謝症候群的營養補充品。(photo b...
研究人員研發出一種由益生菌製成，可以對抗代謝症候群的營養補充品。(photo by Pexels )
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治療代謝症候群的營養補充品將上市！代謝症候群造成的症狀包括胰島素抵抗、高血壓、血脂異常等等。這些症狀可能危害心臟代謝健康，造成心臟病、糖尿病等疾病，甚至可能引發癌症。近期研究發現，用一種稱作嗜黏蛋白阿克曼氏菌的益生菌，經過巴氏殺菌製成營養補充品，能有效對抗代謝症候群。

根據《每日醫學新聞》報導，近期研究顯示，我們腸道內細菌的成分，跟代謝症候群等與肥胖相關的疾病有所關聯，透過增加腸道內特定菌株改變腸內細菌平衡，會是治療上述類型疾病的有效途徑。研究發現，一種位於腸道黏液層，稱為嗜黏蛋白阿克曼氏菌的益生菌在經過巴氏殺菌處理過後，能有效預防肥胖以及與肥胖有關的第二類型糖尿病。

嗜黏蛋白阿克曼氏菌的相關研究在2007年時已開始進行，但當時研究人員仍無法證明該益生菌在人類體內跟在老鼠體內有相同的效果。最新一項研究證明，嗜黏蛋白阿克曼氏菌作為營養補充品，能夠改善人類的心臟代謝狀況。

根據《Labiotech》報導，研究人員找了40位過重或是有代謝症候群的受試者，將他們分成三組，持續三個月分別給三組人馬服用含有嗜黏蛋白阿克曼氏菌活菌的營養補充品、經過巴氏殺菌處理過後的營養補充品以及安慰劑。

實驗結果發現，嗜黏蛋白阿克曼氏菌經過巴士殺菌處理過後，比起沒有處理過的活菌或是安慰劑，在對抗代謝症候群上更有效。該團隊預計該營養補充品將在2021年上市。主導研究的坎尼博士表示，該營養補充品必須搭配傳統的預防措施服用。即使它有效，但無論如何都無法取代健康的飲食與運動習慣，它在對抗代謝症候群上，只會扮演輔助的角色。

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肥胖糖尿病

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