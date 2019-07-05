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哥吃的不是麵包是回憶！從小吃到大的「話題麵包王」是誰

2019-07-05 15:45聯合新聞網 網路溫度計提供

身為台式麵包中的經點款，菠蘿麵包的魅力幾乎是無人不愛。報系檔案照
身為台式麵包中的經點款，菠蘿麵包的魅力幾乎是無人不愛。報系檔案照
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所謂麵包，就是以黑麥、小麥等做為基礎原料製成的食物。根據考古學的證據顯示，早在歐洲舊石器時代晚期，也就是大約距今三萬年前，麵包便已問世；直到古典時期，開始有品項相當豐富的麵包；再到現在，做麵包的技術也是最先被工業化的幾種技術之一。可以說麵包的存在意義，已經遠遠超越了食物。

然而這項存在於世界各國、不同文化當中，幾乎每天都會輕易接觸到的食物，網友最愛討論的麵包到底是哪一種？誰又是大家心中「麵包界裡的霸主」？今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來告訴你答案！

第十名、菠蘿麵包

身為台式麵包中的經點款，菠蘿麵包的魅力幾乎是無人不愛。鬆軟的麵包本體，搭配上酥脆香濃的外表，剛出爐時的香氣更是讓人神魂顛倒，不管白天晚上都想要咬上一口。菠蘿麵包的存在更是向世人證明了「沒有內餡的白麵包也能很好吃」！

不僅台灣人愛吃，菠蘿麵包同時也是動畫中的常客，像是經典動漫角色《灼眼的夏娜》中的「夏娜」、《廢天使加百列》中的「薩塔尼亞」等等，手上永遠也都有一個菠蘿麵包，不分國界的魅力真的是無人能擋！

第九名、奶酥麵包

說到奶酥麵包，不少人心中就會立刻浮現一顆圓滾滾的麵包模樣；大口咬下，香甜濃郁的奶香隨即撲鼻而來，令人食指大動。不管是在超商、賣場、還是麵包店幾乎都可以看到它的身影，奶酥麵包絕對堪稱麵包界中的長青代表！

其中網友對於奶酥麵包又分為許多派系，像是葡萄乾奶酥、椰香奶酥、菠蘿奶酥等等，各有各的愛好者，但也有網友提醒「奶酥就是麵粉奶油糖，超肥」愛吃還是要克制一點啦！

第八名、蔥花麵包

鹹香滋味的台式蔥花麵包，絕對是不少七、八年級生小時候的經典回憶。麵包頂部撒上滿滿的青蔥，一口咬下，搭上麵包中間柔軟的口感，與底部酥香的外皮。如此一般的好滋味總讓人忍不住在下課回到家後，先嗑上一個再說！

許多網友說，蔥花麵包是自己去麵包店一定會夾的麵包種類，可謂台灣人的最愛，不過這樣的味道對於歐美國家的人來說，卻比較吃不習慣，成為網友公認「最道地的台灣味麵包」！

第七名、炒麵麵包

不僅在動漫中是人氣代表，現實生活中炒麵麵包也是不少人的最愛食物。顧名思義，炒麵麵包就是把炒麵放到麵包上，這樣的搭配相當盛行於日本，在台灣也意外受到歡迎，許多夜市中都可以看到它的身影。不過日本、台灣的炒麵麵包風味相差甚多，因此不少網友建議如果有機會到日本玩，一定要記得試試日本炒麵麵包的滋味！

第六名、肉鬆麵包

如果要說誰是台式麵包的經典，肉鬆麵包絕對佔有無可取代的一席之地！鹹香的肉鬆不管是滿滿撒在頂部，還是化為內餡塞滿在麵包中，咬下去都是令人無法抗拒的美好滋味，尤其是有些肉鬆麵包，還會加上一點美乃滋，有如畫龍點睛，迸出好滋味，完美的組合相當對台灣人的胃口！

第五名、羅宋麵包

羅宋麵包與羅宋湯一樣，都是源自於俄羅斯的食物，音譯取自Russian（俄羅斯）。羅宋麵包的外觀雖然不起眼，但咬起來卻十分具有嚼勁。除了原味之外，也會與各式各樣口味搭味，像是奶油、起司、焦糖等等，各有各的支持者。

第四名、牛角麵包

牛角麵包常見於法國人的傳統早點，據傳最早起源於奧地利維也納的一家糕點店，為了慶祝鄂圖曼帝國的撤軍，才會做成他們旗幟上半新月形狀的標誌。外酥內軟的口感，咬下去濃郁的鮮奶香氣，總讓人忍不住一口接著一口！

第三名、紅豆麵包

紅豆麵包也屬於台灣相當常見的一種，滿滿的紅豆內餡，大口咬下滿足感十足。除了是台灣人喜愛的一種麵包，也相當受到日本人的歡迎，過去更曾被獻上給賞花行幸的明治天皇，爾後，每年的4月4日都被定為「豆沙（紅豆）麵包之日」。

第二名、蘋果麵包

說蘋果麵包是所有台灣人從小到大的共同回憶也不為過，因為小時候在「合作社」一定都會看到它的身影！發跡於台灣的蘋果麵包，最一開始主要是販售給駐台美軍食用，隨著美軍撤離、衛生標準檢核未通過，導致生意一落千丈，一度瀕臨倒閉，後來還傳出存在防腐劑含量過多的問題，但最後仍然存活下來，可謂台灣麵包界中的一大奇蹟。蘋果麵包雖然有「蘋果」兩字，但成分卻與蘋果絲毫不相關，發明人表示，因為在過去那個年代，蘋果被視為有錢人的食物，才會以此來命名。

第一名、法國麵包

法國麵包不僅被法國人稱為「麵包之王」，台灣的討論同樣是第一名！在法國，有85%的法國人離不開法國麵包，甚至一天三餐都可以看到它的身影，絕對是最傳統經典的麵包品項。有趣的是，法國人還因此制定法律，規定法國麵包的外型、原料、最低售價等等，甚至是上面的切口也有只能為單數的限制。因為是由不含油脂的麵粉製成，堅挺的外表與偏硬的口感成為它的招牌特色，但也因此總是惹來不少吃不慣的台灣網友抱怨「又乾又硬到底都是誰在吃啊」！

網路溫度計提供
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