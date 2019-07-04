特管辦法上路9個月坊間收費亂 民團憂病友淪待宰肥羊

2019-07-04 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



自去年9月公布特管辦法開放各家醫院申請後，如今已滿9個月，三軍總醫院去年12月成立全台首間細胞治療中心，今年5月起開啟療程，但衛福部至今遲遲未公布費用申請審核結果，台灣癌症免疫細胞協會要求，凡收費過高、無任何憑證且無詳細治療計畫者，應基於病人安全，全盤檢討。

衛生福利部於今年9月6日發布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正條文後，開放6項自體細胞治療技術，將細胞治療從人體實驗階段，推向第一線臨床使用，目前除三總，還有多間醫學中心向衛福部醫事司提出細胞治療中心申請。

海外細胞治療已執行多年，因此有較完善的跨醫院技術培植、人才交流合作，但台灣癌症免疫細胞協會理事長紀君霖指出，由於國內針對癌症細胞療法的起步甚晚，醫院執行細胞治療只能仰賴生技公司的經驗，療效全是未知數，國內細胞治療卻都要價上百萬元。

紀君霖說，對許多病友而言，免疫細胞治療是唯一期待，但卻要他們花天價做一個未知效果的療程，政府應負起監督責任，不應以定價恐怕沒有醫院願意申請為由，只開啟細胞治療的大門，其他遊戲規則放任醫院自己來，「就像給了糖之後，也不管這顆到底是糖還是毒藥。」

除檢討費用外，紀君霖還針對目前國內現況提出其他三點呼籲，首先，生技公司與兩家以上醫院合作者，目前均未提出具體合理配套措施，針對是否有足夠能力與人力能進行完整管控與施作，有待衛生主管機關更嚴謹的審查。

再者，衛福部應嚴格管控生技公司GMP實驗室安全性與內部施作狀況追蹤，以防發生集體感染或配送錯誤等問題，才能保障病人安全；最後，各醫院應具體提出當病人無法繼續施作後退費機制，及無效退費爭議處，才能確保病人權益。