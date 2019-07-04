暑假出國玩 防傳染病自備健康包

2019-07-04 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



又是暑假出國旅遊旺季，但盛夏是腸胃道傳染與蟲媒流行肆虐的季節；新北市衛生局疾病管制科長許玉芬表示，分析近3年新北市監測資料，7至8月境外移入傳染病以越南、菲律賓、印尼、緬甸、泰國等東南亞為主，計畫前往要做好預防措施。

許玉芬說，根據疾管署監測資料，近3年新北市7至8月境外移入傳染病以登革熱、阿米巴性痢疾、桿菌性痢疾及急性病毒性A型肝炎居多。

許玉芬提醒，如需預防性藥物、接種疫苗，出發前4至8周，可至旅遊醫學門診諮詢、上衛生局網站查詢最新國際傳染病疫情；旅途中出現發燒、咳嗽、腹瀉、出疹等症狀，入境時主動向機場、港口的檢疫櫃台報到。

許玉芬表示，民眾旅遊途中除選擇衛生良好的吃飯及住宿地點外，切記不要生吃飲食、避免路邊攤食物，確實進食前、如廁後勤洗手的衛生習慣。預防蚊子蟲害，則建議外出穿著淡色長袖衣服，或塗抹衛生福利部審核過的防蚊液或防蚊乳。

另，返國後21日內應健康自主監測，有莫名發燒或不適，儘速就醫並告知旅遊史，以得到及時、準確的治療。

許玉芬也建議，民眾出遊可準備個人「旅遊健康包」，像是抗菌濕紙巾、乾洗手、口罩；慢性疾病、氣喘藥、抗過敏藥的「個人固定服用藥物」以及含DEET的人體用防蚊液乳、環境用防蚊液、殺蟲劑的防蚊用品。