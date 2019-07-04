檸檬皮乾燥磨粉添加飼料 養出健壯好豬

2019-07-04 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



扁實檸檬（Hirami lemon）為台灣原生植物，又稱台灣香檬或山桔仔，在日本被視為養生聖品。農委會畜試所高雄種畜繁殖場輔導廠商開發台灣香檬新用途，把榨汁後剩下的果皮殘渣加工烘乾後研磨成粉，製成可添加於畜禽飼料產品，成為具有動物保健功能與提升飼料利用效率的商品，可大幅降低飼養成本並減少抗生素的使用。

高雄種畜繁殖場場長許晉賓表示，台灣香檬原產於琉球及台灣東部，在日本香檬原汁是高價的養生聖品，被認為與琉球人普遍長壽有關。過去日本人常認為香檬只產於琉球，其實台灣東部也有出產，經推廣，屏東縣已成為台灣最大的香檬產地。

他表示，隨著香檬原汁的銷量增加，香檬皮渣的數量不斷增多，業者苦無處理對策。經過高雄區農業改良場的分析，證實台灣香檬富含抗氧化功效多甲氧基黃酮（Polymethoxylated flavones, PMF）成分，且是台灣柑橘類中PMF含量較高者，而其果皮部位的含量甚至比香檬原汁的含量還高。

畜試所在民國106年籌辦動物保健計畫，希望開發出一系列國產具潛力、能取代抗生素的飼料添加物商品。輔導業者進行商業豬場生長期田間試驗，結果發現台灣香檬粉添加於豬隻生長肥育期肉豬飼料中，對於豬隻生長與飼料換肉率具有改善效果，並能提升部分屠體性狀。