原住民國有林採集除罪化 風倒漂流、貴重木有條件開放

2019-07-04 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會林務局今天宣布原住民族依生活慣俗採取森林產物規則(採取規則)，原住民基於傳統文化、祭儀及非營利自用等生活慣俗，將可在國有林及公有林中合法採取野生植物、菌類等森林產物。其中除了野菜、菇蕈以外，一些貴重木、珍稀植物，原住民也可以有條件的採取使用。

農委會林務局長林華慶表示，包括風倒木、漂流木、貴重木也不是可以，但非個人使用，團體、部落本身，要提案經過部落會議通過提案，提案書的內容受理後，會公告一段時間，讓鄰近的部落知道要進去採集，主要是有些部落會有傳統領域重疊的問題，只要是基於禮俗、婚喪喜慶、修繕營造公共空間，就必須要先申請，但實務上原住民族會去砍伐利用的應該非常少。

根據這規則，原住民可採取的森林產物種類包括主產物(樹木)生立、哭損、倒伏之竹木及殘材，以及副產物包括樹皮、樹枝、種實、落枝、樹葉、竹葉、灌藤、竹筍、草類、菌類，以及其他主產物以外的林產物。

有些物種也可以有條件的採取，包括規則中指定的野生蘭花、牛樟芝、香山芝、七里香；文資法保障的珍貴稀有植物，如台灣穗花杉、台灣水青岡、青水圓柏、南胡柳葉菜；以及森林法公告的貴重木如紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、香杉、台灣櫸等，基於明確的目的，還是可以，需要經過調查評估後，經報中央主管機關認定採取不至影響該物種續存並同意者，仍可以採取。

根據林務局的規範，原住民要採集這些森林主產種，採取前三個月提交採取提案書，主管機關核發森林產物採取(搬運)許可證，始得採集搬運。