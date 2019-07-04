綠能帶動 催生風力、日射預報氣象局有網頁可以參考！

2019-07-04 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



我國力拚再生能源，現在也催生出風力與日射預報。中央氣象局表示，為推廣氣象資訊綠能開發應用服務，氣象局建置氣象資訊綠能虛擬營運中心網頁已經上線，提供風能與太陽能業者基礎的風力與日射量資料，有了這些氣象資訊可以讓業者掌握天氣狀況，協助發電系統維運排程，發電量預估及電力調度管理，穩定供電。

風電與太陽能直接受天氣影響，隨著再生能源占比提高，若發電量不穩，可能增加電力調度負擔，氣象局的綠能服務結合天氣監測與預報資訊，可以提前推估發電量，協助電力調度，達到穩定供電的需求，現在有即時觀測資料以及未來3日(逐時)與未來7日(逐6小時)之日射量與100公尺(約風機高度)的風場預報資料。

氣象局氣象科技中心主任林熺閔表示，以太陽能來說，利用氣象衛星與地面氣象觀測站的日射量觀測，可以提供全台各地日射量歷史觀測資料，業者透過長期統計資料，可評估設置太陽能發電廠1年平均大概可以發多少電，用於建廠評估與融資需求。另外，建廠發電後，結合氣象預報資訊，也可推估1小時後能發多少電，明天會發多少電。

除此之外，結合天氣預報資訊可以讓業者決定管理時間，林熺閔舉例表示，像是清洗太陽能面板什麼時候比較適合，例如昨天已經下過大雨，今天就不需要安排清太陽能板，但如果是下小雨，因雨勢小容易沾灰沙，反而就需要清。

風力發電方面，林熺閔表示，雖然風速越強發電量越大，但不同風機的風力曲線會有差異，一般的風機風速達到每秒3公尺以上才會運轉發電，大約12公尺以上滿載發電，但風速大於每秒25公尺時就要停機，不然風機可能受損，因此，風力的即時監測與風力預報，對於風機業者進行風機維運與發電量預估很重要。