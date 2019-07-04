高齡寄養家庭退休 寄養爸媽：孩子豐富我們的退休生活

2019-07-04 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



70歲的黃富林與67歲的廖麗珍夫婦，是屏東縣最高齡的寄養家庭，他們投入寄養家庭長達12年，陸續照顧10名寄養童，其中還有2個孩子是二度寄養，今年暑假孩子「畢業」，他們也跟著退休，夫婦倆看著孩子說，是寄養的孩子豐富了他們的退休生活。不過寄養家庭老化、新血補充不易，已成為不少縣市的頭痛問題。

以屏東縣來說，全縣目前約有100戶寄養家庭，但一年需安置的寄養童就超過200名，寄養家庭明顯不足，這也讓資深寄養家庭始終堅守崗位，奮戰不懈。

70歲的黃富林和另一半廖麗珍是12年申請加入寄養家庭，當時自己的3個孩子均已長大，黃富林也從造紙廠退休，正好和廖麗珍一起照顧孩子，多年來，他們陸續照顧過10個孩子，雖然年齡差距大，孩子們叫他們「爺爺婆婆」，但絲毫不影響寄養家庭的付出與愛。

他們說，10個孩子，10個樣子，在他們的退休生活裡，仍然充滿著孩子的哭聲及笑聲，生活其實變得更精彩，也有挑戰性，「和孩子鬥智，正可以預防老人痴呆」。