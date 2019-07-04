新北捷運三鶯線進度32％ 拚2023年完工

2019-07-04 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北捷運三鶯線目前計畫總進度達3成，拚2023年完工。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook 新北捷運三鶯線目前計畫總進度達3成，拚2023年完工。三鶯線是「三環六線」捷運路網當中的「第三環」，銜接捷運土城線頂埔段，經土城、三峽、鶯歌三區，未來並延伸桃園八德區，與桃園綠線接壤，與捷運機場線構成捷運路網。

新北市捷運局今日發稿表示，新北三鶯線從2016年7月21日起計工期，截至今年6月底，工程進度已達32％，其中基礎已完成66%、墩柱43%及上構32%，全線12個車站已全數建造中，朝2023年完工努力。

新北捷運局表示，三鶯線採中運量高架系統，路線跨越台鐵、高速公路各兩處，橫越三峽河、大漢溪、鶯歌溪等河川，工程難度極具挑戰性。

以跨越國道3號鄰近三鶯交流道路段為例，為克服腹地狹小的國道邊坡及長跨距橋梁施工，採用竹削護坡工法施作，深度達37公尺深、直徑10公尺的井式基礎及長度達125公尺的懸臂工法，目前於國道3號三鶯段北上慢車道，逐步向中央分隔島推進，預計今年底完成閉合。

新北捷運局表示，三鶯線延伸桃園八德段是新北市政府推動三鶯線的延伸計畫，可行性研究報告已於今年5月17日通過交通部審查，並積極爭取於今年獲得行政院核定。未來將與板南線、三鶯線、機場線和桃園捷運綠線，構成三環六線的第三環最後一哩路。

想瞭解更多新北捷運工程最新情形，可至「Open33三環六線」進度公開專頁。