台大癌醫試營運半年 明天開放網路與現場掛號

2019-07-04 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



台大癌醫中心醫院，在鴻海集團前董事長、永齡健康基金會創辦人郭台銘簽約出資興建並捐贈下，經半年來的試營運，明天將開放網路與現場掛號。

台大癌醫表示，台大癌醫中心醫院從去年12月19日開始試營運，病患來源為至台大醫院總院掛號後，由總院調度轉診至台大癌醫，明天雖開放掛號，但目前暫無癌醫開幕儀式；而今晚將在官網放上門診表，從明天上午8時起，開放民眾網路前14天的預約與現場掛號。

而郭台銘為紀念胞弟而成立的「台成幹細胞治療中心」，適逢啟用10周年，選在今7月4日郭台成離世日這天，正式從台大醫院三樓擴遷進駐至台大癌醫五、六樓，同時更名為「台成細胞治療中心」。郭台銘妻子曾馨瑩、台大醫學院院長張上淳、台大醫院代理院長陳石池、台大癌醫院長鄭安理、台成細胞中心主任唐季祿等，都參與揭幕啟用，另也邀請五名受惠幹細胞治療的患者與家屬一起切蛋糕，象徵重生。

唐季祿表示，他今天懷著感恩感恩再感恩的心來說感謝。他說，台成細胞中心這十年有台大與台大醫的醫療技術支持、永齡健康基金會的經費挹注、醫護同仁們的努力下，來救台灣血癌病人，陪患者度過人生最難熬的階段。台成細胞中心今遷址至台大癌醫，有了新的病房與設備，他相信所有的華人都會願意來此接受最好的治療。