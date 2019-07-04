健檢發現肺結節等於有肺癌？醫：需進一步就醫確認

2019-07-04 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



于鎧綸醫師呼籲，發現肺結節時務必要回診檢查。圖／台大醫院新竹分院提供 分享 facebook 新竹一名李先生因家族曾有肺病患者，為了確保自身健康，今年除公司的年度例行健康檢查項目，特別自費做了低劑量電腦斷層檢查，沒想到真的發現了小結節，李先生慶幸自己及早發現，但也擔憂小結節會不會演變成肺癌。醫師則指出，肺癌只是肺結節成因之一，肺結節不等同於肺癌，需要進一步就醫確認。

台大醫院新竹分院胸腔內科醫師于鎧綸表示，隨著台灣民眾健康意識的提升，低劑量電腦斷層檢查成為許多民眾健檢安排的項目之一。因此，越來越多檢查結果意外發現有肺結節，當檢查報告顯示有肺結節時，不少民眾立刻會聯想到會不會是肺癌。

一般經由胸部X光或是胸部電腦斷層檢查，發現肺部有小於3公分陰影，常為圓形或橢圓形，即稱為肺結節。許多民眾就醫時最想了解的問題是「肺結節的成因是什麼？」、「有肺結節是不是就是肺癌？」

于鎧綸說明，常見肺結節原因包括良性發炎性病灶、感染、發炎或感染後的纖維化結節，以及肺部腫瘤，而腫瘤又分為良性腫瘤，如纖維瘤，或惡性腫瘤，如肺癌、淋巴癌等。也就是說，肺癌只是肺結節成因之一，肺結節不等同於肺癌，需要進一步就醫確認。

至於如何分辨肺結節是否為肺癌，以及後續會如何處理？醫師表示，胸腔科醫師一般會根據胸部電腦斷層上的肺結節影像大小、形狀、影像特徵等，結合病患的病史，包含家族癌症病史、抽菸或二手菸、職業、肺部疾病病史等，來判斷肺部惡性腫瘤的可能性。

再依據上述檢驗與問診結果給予合適之處理方式，包括進一步安排電腦斷層追蹤、其他影像檢查、氣管鏡檢查、切片、開刀等。一般來說，小於2公分的肺結節有九成的機會是良性結節，不要過度驚慌。不過，于鎧綸也呼籲，當有肺結節時，務必要回診檢查，並和醫師討論後續處理方式。