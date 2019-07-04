高中生暗諷韓國瑜說謊 醫師：從這些跡象可以判斷

2019-07-04 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



圖為日前雄中畢業生（中）抱書上台與韓國瑜（左）微笑合影，書名卻是「為什麼愛說謊」。 聯合報資料照／記者蔡容喬攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜日前被某名校高中模範畢業生拿《為什麼愛說謊》一書合影，疑似諷刺的意味，該書自此爆紅，使社會大眾突然關注「說謊」這個議題。

「基本上，說謊就是人性！」安南醫院精神科醫師唐心北表示，因為人要生存，所以我們需要吃東西、喝水，以及保護自我各方面的安全；同樣的，說謊其實是一種求生本能，是人類的本能所產生出來的一種自我防禦保護機制。

當遇到一些狀況，我們就會傾向用一些方法來保護個人在心理方面的完整性，降低不安與焦慮的情緒。說謊的主要目的，有的人是為了得到自己的利益；有時候是為了減少或避免衝突，讓自己處在一個比較安全的人際關係環境中；也可能是要保護自己，在面臨無法解決的壓力時，找一個藉口來減輕壓力。

也有的時候，說謊是為了滿足自身的虛榮，而將事實放大、誇張吹牛；這些都是用來緩解因為道德感與行為不一致所引發的情緒壓力。但有時候，謊言是善意的，說謊只是希望避免讓對方心理受傷、難堪或是下不了台，讓別人感受好一些。

唐心北指出，從認知心理學的發展觀點，3到4歲的幼兒就會謊說，但大都是無意識、不自覺的行為；隨著孩子的認知功能的發展，經由學習，能夠記憶、想像、辨別、分析，這類說謊現象會漸漸消失。小的時候都被父母教育不要說謊話，而且大家都知道說謊話是一種不良行為，但事實上，每個人都說過謊。

唐心北說，通常說謊時，人體的腎上腺素釋放會增加，說謊者常見的外在表現有：敲手指、來回搓手、坐立不安、說話速度變快、冒汗、吞口水和眼神飄忽不定等。說謊者常會有罪惡感及恐懼壓力，有時還會很亢奮，之所以會有這些反應，是因為說謊者意識到自己的謊言可能會敗露，可能需要付出後續的代價。

因此說謊者常會刻意控制或試圖掩飾；比方說敲手指，說謊者會以隱藏手部動作或藉由抓住桌緣或筆來掩飾破綻。但是有些破綻，說謊者本身很難自己控制，如：瞳孔大小、呼吸頻率或聲音顫抖等，所以也難以隱藏。因為人體會透過不同的神經通道處理進出大腦的訊息。

唐心北表示，從社會心理學的觀點，人類在日常生活中展現的「我」，或多或少都有經過自己的改編和包裝，人們會利用謊言來避免自身的認知失調，以維持個人舒適的心理感覺。