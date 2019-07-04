高中生暗諷韓國瑜說謊 醫師：從這些跡象可以判斷
高雄市長韓國瑜日前被某名校高中模範畢業生拿《為什麼愛說謊》一書合影，疑似諷刺的意味，該書自此爆紅，使社會大眾突然關注「說謊」這個議題。
「基本上，說謊就是人性！」安南醫院精神科醫師唐心北表示，因為人要生存，所以我們需要吃東西、喝水，以及保護自我各方面的安全；同樣的，說謊其實是一種求生本能，是人類的本能所產生出來的一種自我防禦保護機制。
當遇到一些狀況，我們就會傾向用一些方法來保護個人在心理方面的完整性，降低不安與焦慮的情緒。說謊的主要目的，有的人是為了得到自己的利益；有時候是為了減少或避免衝突，讓自己處在一個比較安全的人際關係環境中；也可能是要保護自己，在面臨無法解決的壓力時，找一個藉口來減輕壓力。
也有的時候，說謊是為了滿足自身的虛榮，而將事實放大、誇張吹牛；這些都是用來緩解因為道德感與行為不一致所引發的情緒壓力。但有時候，謊言是善意的，說謊只是希望避免讓對方心理受傷、難堪或是下不了台，讓別人感受好一些。
唐心北指出，從認知心理學的發展觀點，3到4歲的幼兒就會謊說，但大都是無意識、不自覺的行為；隨著孩子的認知功能的發展，經由學習，能夠記憶、想像、辨別、分析，這類說謊現象會漸漸消失。小的時候都被父母教育不要說謊話，而且大家都知道說謊話是一種不良行為，但事實上，每個人都說過謊。
唐心北說，通常說謊時，人體的腎上腺素釋放會增加，說謊者常見的外在表現有：敲手指、來回搓手、坐立不安、說話速度變快、冒汗、吞口水和眼神飄忽不定等。說謊者常會有罪惡感及恐懼壓力，有時還會很亢奮，之所以會有這些反應，是因為說謊者意識到自己的謊言可能會敗露，可能需要付出後續的代價。
因此說謊者常會刻意控制或試圖掩飾；比方說敲手指，說謊者會以隱藏手部動作或藉由抓住桌緣或筆來掩飾破綻。但是有些破綻，說謊者本身很難自己控制，如：瞳孔大小、呼吸頻率或聲音顫抖等，所以也難以隱藏。因為人體會透過不同的神經通道處理進出大腦的訊息。
唐心北表示，從社會心理學的觀點，人類在日常生活中展現的「我」，或多或少都有經過自己的改編和包裝，人們會利用謊言來避免自身的認知失調，以維持個人舒適的心理感覺。
而通常人們會根據自己當下所處的環境來調整個人的行為表現和言語表達方式，以塑造更好的形象和身份，獲得或提高他人的情感支持，贏得他人的贊同，博取他人的尊敬、敬畏或者同情，或影響他人的偏好。這些目標的實現，對人類的社會交往能否順利進行有重要意義，說謊因而成為一個非常普遍的社會行為也就不足為奇。
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