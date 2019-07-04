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大家吃火鍋的方法都錯了！ 12年店員告訴你怎樣才好吃

2019-07-04 13:32聯合新聞網 綜合報導

火鍋堪稱全民料理 中新社
火鍋堪稱全民料理 中新社
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火鍋料理是台灣人的聚餐首選，不論一年四季都有許多人在吃，但你知道怎樣吃火鍋最好吃嗎？一名網友在《廚藝公社》上PO文表示，自己在火鍋店工作了12年，只要抓住一些原則就能吃得更好吃、更健康，希望能和大家分享一些心得和觀念。

首先，火鍋內的蔬菜、肉片、火鍋料的比例最好是6:2:2，這樣的比例可以平衡整個湯頭，也能夠享受到健康。避免火鍋料放太多，會被湯頭味道搶光，也會變得死鹹。火鍋其實是高油高鹽的料理方式，時常吃對身體的負擔會太大，可以少用一點沾醬、多一些蔥花把醬料的味道引出來即可。

肉類的部分，豬肉跟羊肉一定要煮全熟，尤其是豬肉片，因為豬肉片沒煮熟一定會拉肚子，牛肉可以煮半熟就好。火鍋料最推薦超市品牌、口感好吃，有問題也可以找廠商詢問。

很多人吃火鍋時會犯一個錯誤，就是習慣性讓火爐一直開著，但其實這樣讓湯頭一直滾會越煮越鹹，然後才一直加湯，但這樣其實會讓湯的納含量上升，對身體造成額外負擔，建議食材全部煮完後，直接關火比較好。

另外，許多火鍋店都有附自助式甜品，但其實不推薦火鍋吃完馬上吃冰淇淋，冷熱交替過大對腸胃不好，也容易拉肚子。貼文網友苦口婆心指出，吃火鍋的方式很多，要怎樣搭配其實都可以，但務必記得少油少鹽少鹹，才能吃到更多的火鍋！

許多網友表示吃了這麼久火鍋，第一次知道還有這麼多學問！網友表示「我都不吃火鍋料和冰淇淋，第二次加湯都加開水」、「我都馬上吃冰，腸胃還是很好」、「我都在食材下鍋前先盛一碗湯最後才喝，就不會喝到又鹹又有雜質的湯」、「規則這麼多，我應該會先餓死」。

火鍋

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