避免蜂類螫傷 動保處籲切勿攻擊、通報專業人員處理

2019-07-04 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



虎頭蜂巢。圖／新北市動保處提供 分享 facebook 炎炎夏日到來，也是虎頭蜂活躍的季節，新北市動保處表示，虎頭蜂容易在房屋屋簷下和樹枝上築巢，蜂巢會由棒球大漸增至籃球大小，民眾在住家附近發現蜂巢時，可馬上通報1999由動保處派員前往拆除；在戶外遇到虎頭蜂時，應安靜快步離開，以衣物或帽子護住頭部，切勿揮打引發群蜂攻擊。

虎頭蜂對於人類危害風險極高，螫傷後易造成過敏性休克、甚至導致死亡，新北市動保處去年統計，5到10月更是蜂案通報高峰期，去年總報案量有9429件，光是7月份的通報案高達2451件，多數都在頂樓加蓋的鐵皮屋遮雨棚、不開窗的窗戶外側，冷氣空調機的室外機下方、屋簷等，另外，在校園內低矮灌木叢及不常使用建物的窗戶外側，也是虎頭蜂最愛的築巢點。

虎頭蜂在4月清明過後，開始尋覓適當不受人為干擾的環境為築巢點，虎頭蜂會刮取樹皮木質纖維成為築巢材料，這時的蜂巢大約是棒球或是兵乓球大小的蜂窩，危險性最低，以木棍就可以將蜂巢打落下來。

動保處表示，從事戶外各項工作或休憩活動的人，對於蜂類習性也應注意及了解，在山野間突見單隻採集蜂在身體周圍繞圈又很快飛走，此時不理會快步離開即可，如遇2、3隻蜂在頭部或身體附近打轉，代表遇到了巡邏蜂，表示已進入蜂的警戒區，切勿拍打應以衣物或帽子護住頭部，安靜迅速離開，避免引來蜂類攻擊。