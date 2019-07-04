小朋友也可以貼！夏季三伏貼改善鼻過敏、虛寒體質

2019-07-04 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



中醫大新竹附設醫院中醫科醫師鄒曉玲指出，中醫在特定的節氣進行特定穴位的中藥敷貼，是治療慢性呼吸系統疾病的獨特方法之一。記者陳斯穎／攝影 分享 facebook 從小就有氣喘、鼻過敏的13歲蔡姓少年，鼻炎發作時鼻塞、鼻水流不停伴隨鼻涕倒流與咳嗽，媽媽帶著蔡姓少年到中醫求診，搭配中藥內服並施以「三伏貼」穴位貼敷貼3個療程，2個多月後鼻過敏僅偶爾發作，有效緩解鼻部症狀。

中醫大新竹附設醫院中醫科醫師鄒曉玲指出，中醫在特定的節氣進行特定穴位的中藥敷貼，是治療慢性呼吸系統疾病的獨特方法之一，而「三伏貼」已有悠久的歷史，早在清朝《張氏醫通》中就記載，寒性哮喘可以利用中藥外敷得到良好控制。

在一年中最熱的夏季，人體氣血趨向於體表、皮膚毛孔開張，有利於藥物滲透也有助於祛除邪氣，中醫學抓緊這段陽氣最旺盛的時節，配合使用辛散溫熱的中藥敷貼在人體背部的穴位，補充與激發人體的陽氣，可趨除寒邪，又可提高身體的抗病力，進而減緩肺部過敏性疾病發作的頻率與嚴重程度。

鄒曉玲醫師指出，「三伏貼」所使用的穴位敷貼藥材多選擇辛溫通絡的中藥調製而成，如元胡、細辛、白芥子等等再加上生薑汁調製成膏狀，在背部膀胱經或督脈的穴位，如大椎、定喘、風門、肺俞、脾俞、腎俞等進行敷貼。

穴位貼敷治療方法簡便，非侵入性又無毒副作用，易被小孩接受，但醫師提醒，必須注意孕婦、一歲以下小孩、嚴重心肺功能不足、皮膚經短時間敷貼就會大量起泡者，不適合三伏貼灸治療，發燒和咽喉發炎等症狀必須痊癒後才可接受治療，治療期間並不妨礙其他藥物的正常使用。

同時，三伏貼後應注意：敷貼當日一定要禁食生冷、油膩以及辛辣等刺激性的食物，以免影響治療的效果。