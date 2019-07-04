桃園廉政電影節 20萬獎金吸引學子踴躍報名

2019-07-04 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 許玉娟 ╱即時報導



108年「桃園廉政電影節」報名活動現正開跑，首場說明會在啟英高中舉行，總獎金新臺幣20萬，第一名獎金6萬，吸引大批高中職生參與。記者 許玉娟/攝影 分享 facebook 每個人都有個電影夢，記得幼年時看著屏幕上明星的絢麗身影，現在你也有機會身歷其境，108年「桃園廉政電影節」報名活動現正開跑，徵件期限自即日起至9月25日，祭出總獎金台幣20萬元，吸引學子踴躍參與。

今年「桃園廉政電影節」由桃園市政府教育局、桃園市政府文化局及桃園市政府政風處聯手舉辦，活動以「廉潔」為主軸，邀請桃竹苗區域之公、私立高中職（含五專前三年）學生參賽，開放個人或團體報名。

市長鄭文燦表示，品格是一輩子的資產，良好的品格不僅受人尊敬，也能與他人建立更良好的友誼，他盼望藉由「桃園廉政電影節」讓學生有機會將創意發想及活潑的拍攝手法，以「誠實」、「信用」、「公平」、「正義」及「廉潔」等價值融入微電影創作中，達到深耕校園之目的。

桃園市政府與法務部廉政署為吸引各校學生參與盛事，祭出高達新臺幣20萬之總獎金。首獎「廉政金質獎」將頒發獎金6萬元、獎盃及獎狀；第二名「廉政銀質獎」有獎金4萬元、獎盃和獎狀；第三名「廉政銅質獎」2名，獎金2萬元、獎盃與獎狀；「佳作」10名，每人獲得獎金6仟元及獎狀；「網路人氣獎」則有獎金5仟元和獎狀。

9月10日前繳件完成者還有機會抽中早鳥禮，獎品包括Apple平板電腦、Switch及AirPods等，個人參賽或組隊闖關都可以。

活動官網：https://www.facebook.com/106Ethics/