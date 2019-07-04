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原住民國有林採集除罪化 採菇蕈野菜免申請

2019-07-04 11:41聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

農委會林務局今天發布原住民族依生活慣俗採取森林產物規則，未來原住民基於傳統文化、祭儀及非營利自用等生活慣俗，可不用申請，在國有林及公有林中合法採取野生植物、菌類等森林產物。

農委會林務局長林華慶表示，民國94年泰雅族司馬庫斯櫸木事件，高等法院判原住民青年依照原基法的精神判無罪，是非常具有指標的意義。雖然十多年來都沒有繼續在抓原住民採集，但這法案對原住民來說像是緊箍咒，要用的時候拿來念一下，對原住民山上採集造成很大的心理壓力。

他說，但對執法者來說，法律明明這樣規定，不執法不是法治國家的原則，因此有這樣的採集規則公告。

東華大學法律學系副教授蔡志偉（Awi Mona）表示，林務局民國93年就在森林法增訂，承認原住民在生活慣俗需要下可以使用森林資源，如今發布規則，代表台灣社會沒有落後於國際趨勢的發展，採集規則中用提案的概念而沒有用申請，強調對於自然資源共同管理，一個法案推動不是一蹴可幾，透過採取規則發布，對於未來原住民族利用森林資源除罪化，透過各種試辦計畫，由各點變成一個面。

台東縣東魯凱族達魯瑪克部落頭目古昌弘（Danaro Lavalius）表示，以前原住民傳統祭儀的需要採集，「會避開他們(執法單位)」，現在是原住民可以合法採集，執法單位也願意在這方面大家談，現在很多事情逐漸浮上檯面，彼此尊重，彼此認識比較重要。

林務局組長李允中表示，採集規則處理的是原住民在國有林事業區自用的採集範圍，漢人之前並非生活在國有林事業區內，因此漢人如果要上山採集，必須向林務局申請，標售得標後，始得採集，因為森林法的概念內，國有林的一草一木都是國家的，所以也才會有原住民採集會觸犯法律的問題，這規則頒布後，才對回復原住民族的權利。

原住民農委會傳統文化

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