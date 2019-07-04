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1秒拍50萬影像！ 他抓得住病毒獲獎

2019-07-04 11:24聯合報 記者何定照╱即時報導

病毒如何入侵宿主細胞？中研院原子與分子科學研究所助研究員謝佳龍，與團隊一起研發光學顯微鏡技術，可靠每秒拍50萬張影像，來觀察病毒等奈米尺度單粒子在三度空間的高速運動，拍攝速度也創世界紀錄，今獲中研院「年輕學者研究著作獎」。

中央研究院今舉辦第24屆「年輕學者研究著作獎」頒獎典禮，數理科學、生命科學、人文社會科學組共10位年輕學者獲獎，其中有三位是中研院學者。中研院副院長周美吟表示，很恭喜年輕學者起步不久，成就就被大家看到，中研院希望用實質的獎勵鼓勵年輕學者從事前瞻性研究，希望他們也將研究成果回饋給社會。

謝佳龍說，生物系統中有許多現象，如細胞的訊息傳遞及病毒感染，都是透過傳送內部包含有訊息分子的微小粒子來達成，這些粒子只有數十至數百奈米大小。過去生物學家是用螢光顯微鏡來看這些粒子運作，但容易受外部因素干擾，他與團隊研發出的顯微鏡則能排除這些干擾。

謝佳龍說，他用此技術觀測牛痘病毒粒子時，由於拍攝影像極迅速，可追蹤到病毒在落到細胞膜後，在細胞膜上非常快速的擴散運動，短暫地跟一些區域互動，最後找到一個區域停留，且在囊泡裡運動，這都是之前無人觀察到的。他希望透過這技術，為生物學家、分子生物現象提供新方法與突破。

中央大學地球科學系副教授郭力維發現石墨與地震的關係。代他領獎的太太說，郭力維有感大地震很難找到相關的痕跡，因為這些往往被高溫等抹滅，在2008年用四川汶川地震石頭樣本進行岩石摩擦試驗，發現富含碳質物的斷層泥能產生石墨化作用，進而推測石墨可探測地震的發生。

此外，中研院分子生物研究所副研究員陳律佑發現癌細胞迴避免疫系統關鍵機制，有助發展癌症免疫治療；陽明大學腦科學研究所副教授蔡金吾運用跳躍基因尋找大腦發育疾病相關基因；中研院分生所副研究員鄭珮琳證明神經軸突發育與蛋白酶體梯度的逆相關性，表示做這研究時她常常很感動，因為感到答案一直在那，只要用正確方式，就會找到。

其他獲獎人包括林柏宏、蔣酉旺、王奕婷、洪廣冀、許立欣等。

中研院原子與分子科學研究所助研究員謝佳龍，獲中研院「年輕學者研究著作獎」。記者何...
中研院原子與分子科學研究所助研究員謝佳龍，獲中研院「年輕學者研究著作獎」。記者何定照／攝影
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中研院原子與分子科學研究所助研究員謝佳龍，獲中研院「年輕學者研究著作獎」。記者何...
中研院原子與分子科學研究所助研究員謝佳龍，獲中研院「年輕學者研究著作獎」。記者何定照／攝影
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