五十肩讓婦人晚上痛醒 醫：中西醫合療效果好

2019-07-04 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名45歲婦人偶爾感覺右肩疼痛，卻在一次大掃除時嚴重發作，不但右肩無法上舉，「甚至痛到含淚梳頭髮和穿脫衣服」，連晚上都常痛醒枯坐到天亮，醫師診斷為五十肩，經「中西醫合療」兩個月後，右肩能上舉貼近耳朵，終讓她重展笑顏。

亞洲大學附屬醫院中醫科醫師吳俊昌說，「沾黏性肩關節炎」（俗稱五十肩、冰凍肩）為40歲以上、糖尿病族群和女性族群常見的疾病，可分為原發性和次發性，前者發生原因不明，後者多因肩部骨折，或肩部內肌鍵損傷產生的後遺症。

他說，五十肩的自然病程會歷經疼痛期、冰凍期和解凍期，平均歷時3年，臨床表現為肩部多角度受限，且伴隨疼痛，導致生活品質惡化，雖然到了解凍期，疼痛及關節活動度會逐漸改善，但因多數人無法忍受前兩個時期帶來的疼痛及不便，故會尋求醫療協助，期盼能改善症狀。

中醫針傷科以傷科手法為主，透過「欲建設先破壞」的概念，以傷科手法拉開沾黏的關節囊，再由經增生療法修復受傷的關節囊，最後配針灸治療，採「解剖層次針法」將針刺至關節囊及旋轉肌袖止點處，使之修復。

復健部醫師吳書毅也說，治療五十肩，西醫會以復健、運動治療搭配增生療法注射為主，後者為了鬆解沾黏的五十肩，在超音波導引下將低濃度葡萄糖水注射至沾黏處，平均每2至4周注射一次，一般成人需注射3次左右，搭配關節復健運動；若肩關節仍處於急性發炎期，則需視情況搭配1到2次類固醇注射以控制發炎。