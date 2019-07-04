親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

毀田傷農！ 獵殺令連發 能滅外來種三害？

五十肩讓婦人晚上痛醒 醫：中西醫合療效果好

2019-07-04 09:54聯合報 記者黃寅╱即時報導

一名45歲婦人偶爾感覺右肩疼痛，卻在一次大掃除時嚴重發作，不但右肩無法上舉，「甚至痛到含淚梳頭髮和穿脫衣服」，連晚上都常痛醒枯坐到天亮，醫師診斷為五十肩，經「中西醫合療」兩個月後，右肩能上舉貼近耳朵，終讓她重展笑顏。

亞洲大學附屬醫院中醫科醫師吳俊昌說，「沾黏性肩關節炎」（俗稱五十肩、冰凍肩）為40歲以上、糖尿病族群和女性族群常見的疾病，可分為原發性和次發性，前者發生原因不明，後者多因肩部骨折，或肩部內肌鍵損傷產生的後遺症。

他說，五十肩的自然病程會歷經疼痛期、冰凍期和解凍期，平均歷時3年，臨床表現為肩部多角度受限，且伴隨疼痛，導致生活品質惡化，雖然到了解凍期，疼痛及關節活動度會逐漸改善，但因多數人無法忍受前兩個時期帶來的疼痛及不便，故會尋求醫療協助，期盼能改善症狀。

中醫針傷科以傷科手法為主，透過「欲建設先破壞」的概念，以傷科手法拉開沾黏的關節囊，再由經增生療法修復受傷的關節囊，最後配針灸治療，採「解剖層次針法」將針刺至關節囊及旋轉肌袖止點處，使之修復。

復健部醫師吳書毅也說，治療五十肩，西醫會以復健、運動治療搭配增生療法注射為主，後者為了鬆解沾黏的五十肩，在超音波導引下將低濃度葡萄糖水注射至沾黏處，平均每2至4周注射一次，一般成人需注射3次左右，搭配關節復健運動；若肩關節仍處於急性發炎期，則需視情況搭配1到2次類固醇注射以控制發炎。

這名婦人共接受1次增生療法，中醫針傷治療12次；治療第二周起，疼痛指數從6分降至3分，且夜間肩部已不痛，睡眠品質提升，到了治療第2個月，右肩角度原本僅能上舉90度（與肩同高），進步至160度（快可觸及耳朵）；原本肩膀不可後揹，進步至可後揹至腰部以上。

亞洲大學附屬醫院復健部醫師吳書毅說，治療五十肩，西醫會以復健、運動治療搭配增生療...
亞洲大學附屬醫院復健部醫師吳書毅說，治療五十肩，西醫會以復健、運動治療搭配增生療法注射為主。圖／亞洲大學附屬醫院提供
分享
亞洲大學附屬醫院中醫科醫師吳俊昌說，治療五十肩，中醫針傷科以傷科手法為主。圖／亞...
亞洲大學附屬醫院中醫科醫師吳俊昌說，治療五十肩，中醫針傷科以傷科手法為主。圖／亞洲大學附屬醫院提供
分享

復健中醫醫師

相關新聞

今天起到下周三！各地慎防豪大雨 北部留意午後雷陣雨

2019-07-04 09:24

木恩颱風附隨的季風低壓環流 吳德榮：多日降雨的關鍵

2019-07-04 07:22

天氣熱刮痧可改善中暑？ 醫師說這些狀況不宜

2019-07-04 07:14

1秒拍50萬影像！ 他抓得住病毒獲獎

2019-07-04 11:24

全世界都忘記披頭四樂團，有可能嗎？

2019-07-04 10:59

Hello Kitty、媽祖、黃小鴨…彩繪列車太銷魂 主題選擇有奇緣

2019-07-04 09:00

濕軟炸雞外皮掰掰！食品所還給超商微波炸雞酥脆口感

2019-07-04 08:30

北部東北部午後熱對流 沿海留意風浪

2019-07-04 07:51

進場修修臉？ 這二種人不適合電波拉皮

2019-07-04 07:15

午後雷陣雨洗除汙染物 今全台空品「綠油油」

2019-07-04 06:35

全球首款3D寶貝球悠遊卡 1萬4千顆搶光

2019-07-04 02:39

植物辨識APP好神奇？ 他誤食野菇送醫

2019-07-04 00:26

健康你我他／勤沖澡 毛巾、痱子粉不離身

2019-07-04 00:22

失智者學堂 幫他找回「我愛你」

2019-07-04 00:21

蟲蟲繪本 教你分辨防範3種蟲

2019-07-04 00:20

生命探索講座 分享大愛故事

2019-07-04 00:12

秀林鄉地震 最大震度花蓮縣3級

2019-07-04 00:00

防非洲豬瘟 專家：最重要車輛管制

2019-07-03 23:52

運豬車沒裝GPS 台南4車違規

2019-07-03 23:26

「封閉式」空調車 阻絕病源威脅

2019-07-03 23:25

醫師：長期腸胃不適 可能是過敏體質警訊

2019-07-03 22:00

聽不見卻奏出悅耳樂音 這群孩子用心聆聽音樂

2019-07-03 21:11

台灣高規格防非洲豬瘟 國際引例肯定

2019-07-03 19:20

農地工廠「讓台灣人吃鐵鋁？」 環團檢舉無奈被踢皮球

2019-07-03 19:20

超夢幻「Hello Kitty彩繪列車」上路！飲料喝到飽、可以唱卡拉OK

2019-07-03 18:36

17歲少年起床就頭痛、放學就消失 原來是腦部腫瘤造成

2019-07-03 17:37

唐從聖眼中的失智媽媽 從疑神疑鬼到自信微笑全靠它

2019-07-03 17:19

再說一次我愛妳！他50歲失智忘了妻子 一句話又墜入愛河

2019-07-03 16:21

低壓帶加午後對流 10縣市大雨特報

2019-07-03 16:12

又增2例境外移入麻疹 他們都搭這幾班公車上下班

2019-07-03 16:00

玫瑰少年獲獎 蔡依林步步奠定「同志天后」地位

2019-07-03 15:44

今浪大乘船如搭「海盜船」 屏東東琉線下午全停駛

2019-07-03 15:25

台北故宮趕搭珍珠潮推暗黑料理 翠玉白菜變這樣？

2019-07-03 15:01

高鐵採購設備：大幅提升維修效益

2019-07-03 14:32

出國旅遊3攻略 省錢有保障

2019-07-03 14:16

邊玩邊學 讓我們看展去

2019-07-03 14:14

宜蘭多鼻過敏咳嗽氣喘 陽大附醫開三伏貼門診

2019-07-03 14:04

頸部出現腫塊又不會痛 當心是要命警訊

2019-07-03 14:03

迷客夏攜悠遊卡公司 消費滿額送環保吸管

2019-07-03 13:58
看更多

熱門文章

再說一次我愛妳！他50歲失智忘了妻子 一句話又墜入愛河

2019-07-03 16:21

登革熱疫情延燒 陳其邁轟韓：還沒體認自己是高雄市長

2019-07-03 16:02

影／罕見畫面！ 「羽鳥氏帶紋赤蛇」現蹤「蛇吞蛇」

2019-07-03 12:00

環島之星史上最大調整 Hello Kitty觀光列車新裝首航

2019-07-03 11:27

2019年第二波水星逆行7月8日報到！重災星座排行&解法一次看

2019-07-04 07:00

超夢幻「Hello Kitty彩繪列車」上路！飲料喝到飽、可以唱卡拉OK

2019-07-03 18:36

17歲少年起床就頭痛、放學就消失 原來是腦部腫瘤造成

2019-07-03 17:37

優惠長達7天！ PAUL三款超人氣千層派買一送一

2019-07-03 12:35

再添1例本土病例！ 台南2歲童確診登革熱

2019-07-03 11:42

木恩颱風附隨的季風低壓環流 吳德榮：多日降雨的關鍵

2019-07-04 07:22

郭台銘「老人斑」話題 竟意外掀醫學美容熱潮

2019-07-03 13:16

G-SHOCK推聯名帥氣表款 透明設計既潮又有型

2019-07-03 16:30

低壓帶加午後對流 10縣市大雨特報

2019-07-03 16:12

4種「傷人安慰法」不要做！只會說「不要想太多」是漠視感受

2019-07-03 22:14

妙齡女上山驚見「人參狀」植物 補一下卻連吐2小時

2019-07-03 11:27

郵戳蓋到崩潰！寄包裹到紐西蘭 郵票慘變最貴包裝紙

2019-07-04 10:25

又增2例境外移入麻疹 他們都搭這幾班公車上下班

2019-07-03 16:00

頸部出現腫塊又不會痛 當心是要命警訊

2019-07-03 14:03

大塊布丁加芋泥奶油夾泡芙 新莊日月香IG大推「很欠吃」

2019-07-03 17:38

台北故宮趕搭珍珠潮推暗黑料理 翠玉白菜變這樣？

2019-07-03 15:01

胃鏡減重搭配每日快走 45歲婦體重破百搖身變辣姊

2019-07-03 12:17

全球首張3D寶貝球票卡 萬張票卡1小時完售

2019-07-03 13:15

子宮肌瘤患者不能吃豆製品？ 醫師這樣說

2019-07-03 13:14

植物辨識APP好神奇？ 他誤食野菇送醫

2019-07-04 00:26

唐從聖眼中的失智媽媽 從疑神疑鬼到自信微笑全靠它

2019-07-03 17:19

登革熱大作戰 台南、高雄將協同防疫

2019-07-03 23:00

Hello Kitty、媽祖、黃小鴨…彩繪列車太銷魂 主題選擇有奇緣

2019-07-04 09:00

每日星座運勢／摩羯替人著想有好運 運用創意生財

2019-07-04 00:00

全球首款3D寶貝球悠遊卡 1萬4千顆搶光

2019-07-04 02:39

世界排名第7、亞洲第4！副市長親來台 力推「釜山MICE」

2019-07-04 01:28

防疫登革熱 黃偉哲：台南和高雄猶如唇亡齒寒

2019-07-03 12:51

想要在家工作嗎？專家警告：可能成職涯殺手

2019-07-04 10:35

濕軟炸雞外皮掰掰！食品所還給超商微波炸雞酥脆口感

2019-07-04 08:30

「玩具總動員4」又來啦！7-ELEVEN獨家推發條公仔、Q版公仔

2019-07-03 17:05

天氣熱刮痧可改善中暑？ 醫師說這些狀況不宜

2019-07-04 07:14

秀林鄉地震 最大震度花蓮縣3級

2019-07-04 00:00

女神裘莉新歡包款 方正BOXYZ像拎在手上的珠寶盒

2019-07-03 16:13

高雄登革熱群聚恐擴至左營區 新個案曾去自由黃昏市場

2019-07-03 18:38

書迷們書單快更新！誠品書店2019上半年十大小說排行「驚悚推理小說」當道

2019-07-03 12:51

高雄一天公布3登革熱案例 2例疑金獅湖疫情外擴

2019-07-03 18:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top