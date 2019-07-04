郵戳蓋到崩潰！寄包裹到紐西蘭 郵票慘變最貴包裝紙

2019-07-04 10:25 聯合新聞網 綜合報導



女網友寄到紐西蘭的包裹重達13.46公斤，郵資3640元，其中2480元用郵票付，全部貼在箱子上。 圖擷自 臉書社團「爆怨公社」 分享 facebook

是否很久沒用到郵票了？一名女網友寄包裹給住在紐西蘭的妹妹，郵資超過3千元，妹妹雖已先買好郵票，但面值全是5元，讓她貼郵票貼到手軟，網友看到郵票變成包裝紙也被逗樂，笑問「妳是不是跟妹妹感情不好？」

女網友在臉書不公開社團「爆怨公社」抱怨妹妹，貼文中寫到她幫長住紐西蘭的妹妹寄東西過去，妹妹說會買好郵票寄給她，結果寄來的是31大張（每張16枚，共496枚）5元郵票。到了郵局後，行員要女網友把所有郵票都貼在要寄送的箱子上，讓她頓時傻眼，但也只能照做，於是「貼好貼滿」，箱子整整三面都貼滿了郵票。

包裹寄件明細。 圖擷自 臉書社團「爆怨公社」 分享 facebook

「貼郵票時一堆人在看很尷尬！」發文者表示，這是她第一次寄包裹到紐西蘭，以後她會先在家貼好再拿去郵局，才不會一直被其他民眾注視。

網友看到她附上的照片紛紛笑翻，「好壯觀」、「霸氣」、「好貴的包裝紙」、「蓋郵戳蓋到崩潰」，還有人虧她「妳妹是不是在整妳」、「還好箱子大！要不然會沒有地方貼」。

也有不少人對於這種處理郵資的方式感到疑惑，「可以換大面額的郵票再貼」、「我遇到的郵局櫃檯人員是把郵票收去，然後打一打貼一張已付郵資耶！」但有網友幫忙解釋：「因為要銷掉舊的郵票⋯上次聽到行員講的。」

還有人分享經驗，「記得請他們蓋完要再貼膠帶喔，我曾經寄國際郵件，只黏白膠的郵票掉了被退回」。另有網友提供正向思考，「讓外國人認識台灣郵票的美也很好啊！」