今天起到下周三！各地慎防豪大雨 北部留意午後雷陣雨

2019-07-04 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今起到下周三，各地慎防豪大雨。本報資料照片 分享 facebook 今起到下周三全台都要慎防豪大雨。中央氣象局表示，受到西南風影響，未來七天中南部可能出現豪雨、大雨的雨勢，北部則要留意午後雷陣雨。另外，今年第四號颱風木恩今天早上已經減弱為熱帶性低氣壓，雖然對台灣沒有直接影響，但加強西南風勢力，也帶起沿海長浪，氣象局提醒，西半部沿海、澎湖、基隆北海岸都要留意。

氣象局預報員陳伊秀表示，今明兩天西南風逐漸增強，一直持續到下周三都是西南風影響的天氣環境。陳伊秀說，根據目前預報看來，今明兩天中南部有豪雨、大雨的雨勢， 尤其中南部沿海雨勢可能會比較劇烈，要特別留意，北部、宜蘭、花蓮、台東則以午後雷陣雨的天氣型態為主。

陳伊秀說，由南邊過來的西南風帶來比較暖濕的水氣，如果有對流發展，直接接觸的就是南台灣、澎湖、雲嘉南這帶，因此雨勢也會最大。如果對流系統比較強，發展後雨勢影響的範圍也會比較廣，不排除嘉義以北包括雲林、彰化、台中也會有豪大雨。

今年第四號颱風木恩今天上午8時已經減弱為熱帶性低氣壓，陳伊秀說，目前低氣壓的結構已經不是很好，但仍然對我們有一些影響。另外，目前菲律賓東方有一個低壓，由於本周台灣周邊的太平洋高壓勢力也比較強，是否會發展成熱帶性低氣壓還要觀察。

陳伊秀說，受到南海低壓帶與偏南風與西南風環境影響，今、明兩天澎湖、台灣西半部、基隆北海岸都要留意沿海長浪。明後兩天受西南風增強影響，台東地區容易有焚風發生機率，也要注意。