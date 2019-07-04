親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

調查局再破共諜網 國軍包商涉刺探軍機遭收押

歐盟新當家？讓德國大吃一驚的烏蘇拉．馮德萊恩

今天起到下周三！各地慎防豪大雨 北部留意午後雷陣雨

2019-07-04 09:24聯合報 記者董俞佳╱即時報導

今起到下周三，各地慎防豪大雨。本報資料照片
今起到下周三，各地慎防豪大雨。本報資料照片
分享
今起到下周三全台都要慎防豪大雨。中央氣象局表示，受到西南風影響，未來七天中南部可能出現豪雨、大雨的雨勢，北部則要留意午後雷陣雨。另外，今年第四號颱風木恩今天早上已經減弱為熱帶性低氣壓，雖然對台灣沒有直接影響，但加強西南風勢力，也帶起沿海長浪，氣象局提醒，西半部沿海、澎湖、基隆北海岸都要留意。

氣象局預報員陳伊秀表示，今明兩天西南風逐漸增強，一直持續到下周三都是西南風影響的天氣環境。陳伊秀說，根據目前預報看來，今明兩天中南部有豪雨、大雨的雨勢， 尤其中南部沿海雨勢可能會比較劇烈，要特別留意，北部、宜蘭、花蓮、台東則以午後雷陣雨的天氣型態為主。

陳伊秀說，由南邊過來的西南風帶來比較暖濕的水氣，如果有對流發展，直接接觸的就是南台灣、澎湖、雲嘉南這帶，因此雨勢也會最大。如果對流系統比較強，發展後雨勢影響的範圍也會比較廣，不排除嘉義以北包括雲林、彰化、台中也會有豪大雨。

今年第四號颱風木恩今天上午8時已經減弱為熱帶性低氣壓，陳伊秀說，目前低氣壓的結構已經不是很好，但仍然對我們有一些影響。另外，目前菲律賓東方有一個低壓，由於本周台灣周邊的太平洋高壓勢力也比較強，是否會發展成熱帶性低氣壓還要觀察。

陳伊秀說，受到南海低壓帶與偏南風與西南風環境影響，今、明兩天澎湖、台灣西半部、基隆北海岸都要留意沿海長浪。明後兩天受西南風增強影響，台東地區容易有焚風發生機率，也要注意。

氣象局預報豪雨

相關新聞

木恩颱風附隨的季風低壓環流 吳德榮：多日降雨的關鍵

2019-07-04 07:22

天氣熱刮痧可改善中暑？ 醫師說這些狀況不宜

2019-07-04 07:14

午後雷陣雨洗除汙染物 今全台空品「綠油油」

2019-07-04 06:35

Hello Kitty、媽祖、黃小鴨…彩繪列車太銷魂 主題選擇有奇緣

2019-07-04 09:00

濕軟炸雞外皮掰掰！食品所還給超商微波炸雞酥脆口感

2019-07-04 08:30

北部東北部午後熱對流 沿海留意風浪

2019-07-04 07:51

進場修修臉？ 這二種人不適合電波拉皮

2019-07-04 07:15

全球首款3D寶貝球悠遊卡 1萬4千顆搶光

2019-07-04 02:39

植物辨識APP好神奇？ 他誤食野菇送醫

2019-07-04 00:26

健康你我他／勤沖澡 毛巾、痱子粉不離身

2019-07-04 00:22

失智者學堂 幫他找回「我愛你」

2019-07-04 00:21

蟲蟲繪本 教你分辨防範3種蟲

2019-07-04 00:20

生命探索講座 分享大愛故事

2019-07-04 00:12

秀林鄉地震 最大震度花蓮縣3級

2019-07-04 00:00

防非洲豬瘟 專家：最重要車輛管制

2019-07-03 23:52

運豬車沒裝GPS 台南4車違規

2019-07-03 23:26

「封閉式」空調車 阻絕病源威脅

2019-07-03 23:25

醫師：長期腸胃不適 可能是過敏體質警訊

2019-07-03 22:00

聽不見卻奏出悅耳樂音 這群孩子用心聆聽音樂

2019-07-03 21:11

台灣高規格防非洲豬瘟 國際引例肯定

2019-07-03 19:20

農地工廠「讓台灣人吃鐵鋁？」 環團檢舉無奈被踢皮球

2019-07-03 19:20

超夢幻「Hello Kitty彩繪列車」上路！飲料喝到飽、可以唱卡拉OK

2019-07-03 18:36

17歲少年起床就頭痛、放學就消失 原來是腦部腫瘤造成

2019-07-03 17:37

唐從聖眼中的失智媽媽 從疑神疑鬼到自信微笑全靠它

2019-07-03 17:19

再說一次我愛妳！他50歲失智忘了妻子 一句話又墜入愛河

2019-07-03 16:21

低壓帶加午後對流 10縣市大雨特報

2019-07-03 16:12

又增2例境外移入麻疹 他們都搭這幾班公車上下班

2019-07-03 16:00

玫瑰少年獲獎 蔡依林步步奠定「同志天后」地位

2019-07-03 15:44

今浪大乘船如搭「海盜船」 屏東東琉線下午全停駛

2019-07-03 15:25

台北故宮趕搭珍珠潮推暗黑料理 翠玉白菜變這樣？

2019-07-03 15:01

高鐵採購設備：大幅提升維修效益

2019-07-03 14:32

出國旅遊3攻略 省錢有保障

2019-07-03 14:16

邊玩邊學 讓我們看展去

2019-07-03 14:14

宜蘭多鼻過敏咳嗽氣喘 陽大附醫開三伏貼門診

2019-07-03 14:04

頸部出現腫塊又不會痛 當心是要命警訊

2019-07-03 14:03

迷客夏攜悠遊卡公司 消費滿額送環保吸管

2019-07-03 13:58

不審核不設限 藝穗節就是要冒險

2019-07-03 13:44

野生植物別亂吃 學者：中毒機率高

2019-07-03 13:43

郭台銘「老人斑」話題 竟意外掀醫學美容熱潮

2019-07-03 13:16
看更多

熱門文章

麥當勞隱藏版漢堡只要30元？ 網驚：長知識了！

2019-07-03 11:14

登革熱疫情延燒 陳其邁轟韓：還沒體認自己是高雄市長

2019-07-03 16:02

再說一次我愛妳！他50歲失智忘了妻子 一句話又墜入愛河

2019-07-03 16:21

影／罕見畫面！ 「羽鳥氏帶紋赤蛇」現蹤「蛇吞蛇」

2019-07-03 12:00

環島之星史上最大調整 Hello Kitty觀光列車新裝首航

2019-07-03 11:27

超夢幻「Hello Kitty彩繪列車」上路！飲料喝到飽、可以唱卡拉OK

2019-07-03 18:36

17歲少年起床就頭痛、放學就消失 原來是腦部腫瘤造成

2019-07-03 17:37

優惠長達7天！ PAUL三款超人氣千層派買一送一

2019-07-03 12:35

再添1例本土病例！ 台南2歲童確診登革熱

2019-07-03 11:42

2019年第二波水星逆行7月8日報到！重災星座排行&解法一次看

2019-07-04 07:00

郭台銘「老人斑」話題 竟意外掀醫學美容熱潮

2019-07-03 13:16

G-SHOCK推聯名帥氣表款 透明設計既潮又有型

2019-07-03 16:30

木恩颱風附隨的季風低壓環流 吳德榮：多日降雨的關鍵

2019-07-04 07:22

低壓帶加午後對流 10縣市大雨特報

2019-07-03 16:12

高中免試入學名額公告 基北區逾3萬人報名

2019-07-03 10:24

妙齡女上山驚見「人參狀」植物 補一下卻連吐2小時

2019-07-03 11:27

4種「傷人安慰法」不要做！只會說「不要想太多」是漠視感受

2019-07-03 22:14

環島之星觀光列車新裝首航 跟著Hello Kitty環台灣

2019-07-03 10:48

又增2例境外移入麻疹 他們都搭這幾班公車上下班

2019-07-03 16:00

頸部出現腫塊又不會痛 當心是要命警訊

2019-07-03 14:03

台北故宮趕搭珍珠潮推暗黑料理 翠玉白菜變這樣？

2019-07-03 15:01

大塊布丁加芋泥奶油夾泡芙 新莊日月香IG大推「很欠吃」

2019-07-03 17:38

全球首張3D寶貝球票卡 萬張票卡1小時完售

2019-07-03 13:15

子宮肌瘤患者不能吃豆製品？ 醫師這樣說

2019-07-03 13:14

胃鏡減重搭配每日快走 45歲婦體重破百搖身變辣姊

2019-07-03 12:17

台南登革熱群聚正熱 北高雄路竹區也確診一第二型個案

2019-07-03 11:14

唐從聖眼中的失智媽媽 從疑神疑鬼到自信微笑全靠它

2019-07-03 17:19

高雄台南新增登革熱各一例 不排除地緣關係

2019-07-03 10:35

植物辨識APP好神奇？ 他誤食野菇送醫

2019-07-04 00:26

登革熱大作戰 台南、高雄將協同防疫

2019-07-03 23:00

防疫登革熱 黃偉哲：台南和高雄猶如唇亡齒寒

2019-07-03 12:51

每日星座運勢／摩羯替人著想有好運 運用創意生財

2019-07-04 00:00

世界排名第7、亞洲第4！副市長親來台 力推「釜山MICE」

2019-07-04 01:28

全球首款3D寶貝球悠遊卡 1萬4千顆搶光

2019-07-04 02:39

秀林鄉地震 最大震度花蓮縣3級

2019-07-04 00:00

「玩具總動員4」又來啦！7-ELEVEN獨家推發條公仔、Q版公仔

2019-07-03 17:05

女神裘莉新歡包款 方正BOXYZ像拎在手上的珠寶盒

2019-07-03 16:13

高雄登革熱群聚恐擴至左營區 新個案曾去自由黃昏市場

2019-07-03 18:38

書迷們書單快更新！誠品書店2019上半年十大小說排行「驚悚推理小說」當道

2019-07-03 12:51

天氣熱刮痧可改善中暑？ 醫師說這些狀況不宜

2019-07-04 07:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top