北部東北部午後熱對流 沿海留意風浪

2019-07-04 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



天氣風險公司氣象主播賴忠瑋表示，今天台灣還是持續受到西南風影響，各地都要留意有局部短暫陣雨，其中以中南部的降雨相對較頻繁，北部和東北部則要留意午後熱對流。溫度方面也還是偏悶熱，雖然各地雲量偏多，陽光加熱不見得會很明顯，不過因為有西南風帶來暖濕空氣，因此還是會有悶熱感。今天出門還是要攜帶雨具及留意交通可能受天氣影響，另外沿海要留意風浪較大，各地幾乎都有中至大浪，前往海邊活動要特別注意安全。

這樣的天氣會持續到下周，賴忠瑋表示，主要原因是台灣目前被北方的鋒面、東方至東南方的太平洋高壓，及西南風的暖濕空氣同時影響。其中最主要的是西南風，昨天到今天隨著今年第四號颱風木恩北移，並逐漸往西北方向移動，西南風強風軸有稍微北抬到台灣海峽附近，仍然為台灣帶來暖濕空氣，並且也造成台灣沿海的風浪較顯著。因此今天也還是可以看見一叢叢小範圍對流雲系從西南方海面移進來，為中南部帶來局部零星短暫陣雨。

賴忠瑋表示，西南風也使得北部及東北部容易有午後雷陣雨，氣流在南部遇到中央山脈後會分流，並且在北部再合流，加上上午有地表加熱，因此很容易就會有午後熱對流的發展，而且未來幾天都還是容易有午後雷雨。

至賴忠瑋表示，於北方的鋒面就是梅雨滯留鋒面，現在是中國長江流域及日本的梅雨季，鋒面大多會滯留在附近區域。不過最近鋒面的位置略偏南，雖然不直接影響台灣，不過距離很近，有時候鋒面邊緣的雲系也會造成北部雲量偏多，甚至帶來更不穩定的天氣。