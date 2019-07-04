進場修修臉？ 這二種人不適合電波拉皮

2019-07-04 07:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



電波拉皮常是愛美人士每年進廠維修的首選項目，先前卻有40歲女子，在舒眠麻醉下接受電波以及音波拉皮，卻造成臉部二度灼傷，並傷及眼睛，臉上也出現大小不一的水泡。

皮膚科醫師提醒，電波拉皮必須尋求專業醫師，必須確定是否使用原廠儀器，裝有心律調節器及懷孕期間婦女，不適合接受電波拉皮。

開業皮膚科醫師張瑋庭表示，過去接受電波拉皮前，得要施打舒眠麻醉，但也因為要接受麻醉，增加風險。坊間許多診所提出電波拉皮的價格很低，她提醒，羊毛出在羊身上，省錢別忘注意品質，千萬不要輕忽。

接受電波拉皮之前，一定要經過醫師評估，若臉部皮膚狀態不佳，如嚴重過敏、受傷等，建議先接受皮膚科治療，再經評估是否能接受電波拉皮。有自體免疫疾病的患者，如紅斑性狼瘡等，臨床有患有接受電波拉皮後，效果相對於一般人差一些。

張瑋庭說，電波拉皮是透過電波採容積式加熱，將熱能傳導到深層且富含膠原蛋白的真皮層及皮下組織，幫助刺激膠原蛋白新生，進而除皺、除紋，有緊膚效果。也因為透過電波震動，裝有心律節律器的患者或懷孕婦女不適用。

電波會影響心率節律器，使其速度受到影響，懷孕婦女則因加熱過程可能產生疼痛而緊張，進而可能出現宮縮。臨床上，曾有20出頭的女性要求做電波拉皮，張瑋庭說，會先詢問希望達到的效果，若是天生法令紋很深，透過電波可幫助改善。