刮痧可改善中暑？ 醫師說這些狀況不宜

2019-07-04 07:14 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



最近暑氣逼人，不少人因為天熱掛起病號。三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡指出，民眾夏天因過熱而出現身體不適時，應先分辨是中暑或是熱衰竭。

熱衰竭是指在熱環境下過久，持續大量流汗且未補充適當的鹽分及水分，而造成血液濃稠、血流不足，可能出現低血壓、嘔吐等全身性不舒服，程度相對輕微。

中暑則是在無法散發熱量的環境中，覺得身體過熱、皮膚乾燥發紅、無法排汗，體溫恆定機制失控，致體溫升高、甚至高燒超過40度以上，出現如神智不清、昏迷、胡言亂語及怪異舉動等症狀，恐危及生命。

若民眾中暑或熱衰竭時，朱柏齡指出，急救首重兩點：離開熱源與補充水分。先將患者移至陰涼處離開熱源，然後透過灑水、泡冷水或吹電風扇等方式使其降溫；另外患者因大量流汗致體內水份不夠，若意識仍清楚，就趕緊補充水分或含電解質的運動飲料；若有嘔吐狀況記得側躺，保持呼吸道暢通，並趕緊送醫。

而以中醫觀點來說，中醫的中暑是病因而非病名。北市聯合醫院中醫部主治醫師吳建東指出，西醫的熱衰竭與中暑皆傷於暑氣，都屬中醫裡的中暑。

一般來說民眾中暑，多因夏天在戶外工作奔走，如工地工人、快遞業，或戶外運動、體能訓練等，使體內水分大量流失，導致水分及血量不足；症狀包含突然暈倒、身熱、噁心、嘔吐、煩躁、大汗或無汗等，嚴重時更可能出現昏迷不醒、四肢抽搐、牙關緊閉等，又稱「中暍」，即傷於暑熱之意。

另外，年長者、幼童、慢性疾病、較為肥胖或常待在冷氣房者，若突然接觸高熱環境，也可能會熱適應不良而造成中暑。

吳建東指出，以中醫來說，刮痧對中暑輕症有效，「意識清楚」是重點，若意識清楚，症狀多為偏輕型，透過刮痧來刺激皮膚表層，具活血、化瘀、行氣、補血等作用。