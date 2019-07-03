醫師：長期腸胃不適 可能是過敏體質警訊

2019-07-03 22:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



過敏與腸胃不適一直是困擾許多台灣民眾的健康大事，但台灣人工智慧發展學會理事長、台北醫學大學管理學院院長暨大數據中心主任謝邦昌提醒，從臨床經驗發現，超過八成的民眾不知道長期腸胃不適可能也是過敏現象，多數病患都是因為打噴嚏或流鼻水、鼻子癢、鼻塞、皮膚癢等上呼吸道過敏與皮膚過敏症狀而就醫，通常不會將過敏與腸胃不適做直接聯想。此外，更有七成民眾不清楚腸道健康可以提升免疫力，甚至還能改善過敏體質。

謝邦昌指出，國人最常忽略的五大過敏症狀是，長期咳嗽、鼻子過敏、腸胃不適、黑眼圈與反覆感冒。

關於過敏成因的部分，謝邦昌進一步指出，統計近三年來「吸入型過敏」是造成民眾過敏的主要原因，分析前三大常見過敏原分別是：塵蟎、家塵、空氣懸浮粒子。另外，劇烈氣溫變化雖然並非是過敏原，卻是誘發過敏症狀的重要影響因子，尤其季節交替時更要多加注意身體狀況，以免過敏症狀找上門。

而若想要調整過敏體質，除了規律作息並搭配適度運動有幫助外，謝邦昌提醒，也要注意飲食，避免菸酒和容易造成過敏的食物，諸如帶殼海鮮、雞蛋、奶類等，加上營養補充雙管齊下，選擇適合的益生菌產品，長期食用，可輔助調整過敏體質。

健康力營養師沈舉茀也指出，每個人體質不同，會導致自己過敏的食物也不盡相同，若已知食物過敏原，則應盡量避開，普遍而言，最容易引發過敏的食物包含小麥製品、不新鮮的海鮮、豆類、蛋類及堅果類。另外，平時也可多補充幫助腸道優勢菌叢建立提升免疫力的食物。