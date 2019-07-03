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農地工廠「讓台灣人吃鐵鋁？」 環團檢舉無奈被踢皮球

2019-07-03 19:20聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

攸關農地違章工廠續命的工廠管理輔導法上周三讀通過，2016年5月20日蔡政府上任前的既有工廠應納管輔導，其後新建工廠一律拆除，但進度緩慢，行政院僅於2017年提出專案拆除16家工廠，第二波名單遲無下文。

環團自力救濟，工輔法上周通過隔天即檢舉9家中部農地工廠，今又發現2家，但過去檢舉總被各單位推來推去，對拆除進度沒信心。

農委會副主委陳駿季今表示，新建農地工廠一定要拆，地方政府若未確實執行，工輔法修正後授權中央可對工廠斷水、斷電並拆除。農委會近日已與經濟部、內政部等部會主動盤查新建工廠，再加上民間檢舉名單，可根據衛星圖比對工廠是否新建，但需要一些時間，將盡快完成。

彰化縣環境保護聯盟執行秘書吳慧君指出，近兩年環團陸續聯合檢舉28家違章工廠，由於擔心地方「吃案」，向來都會同時發文給經濟部、內政部、行政院、農委會等各部會。除了居民提供檢舉資訊以外，環團也親自到農地查訪，發現部分工廠鋼架外露、水泥未乾，明顯為新建，但至今都沒有一家被拆除。

擔憂行政怠惰拖累拆除進度，環團原本力爭工輔法新增公民訴訟機制，透過司法程序督促不積極處置農地工廠的地方政府，但最終未被納入。吳慧君無奈說，現在只能盡量檢舉，否則也別無他法。

一名向環團檢舉的農民表示，過去向地方政府通報農地違章工廠，但政府回文總是撇清責任，「檢舉兩、三次就不檢舉了」，乾脆改向環團通報。他不滿指出，農地種的是要吃的米跟蔬菜，如今放任良田蓋工廠，難道是要讓台灣人吃鐵鋁？「台灣糧倉不允許破壞」，但每次檢舉皆無效，無力感十分沈重。

地球公民基金會山林國土研究組專員吳其融說，工輔法通過後仍有子法待研擬，包括各縣市對農地工廠的管理輔導計畫，將持續監督子法訂定，並爭取納入民眾參與。

工輔法上周通過，2016年5月20日前農地工廠納管輔導，其後一律拆除。本報資料照
工輔法上周通過，2016年5月20日前農地工廠納管輔導，其後一律拆除。本報資料照
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農地農委會行政院

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