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超夢幻「Hello Kitty彩繪列車」上路！飲料喝到飽、可以唱卡拉OK

2019-07-03 18:36聯合報 記者陳睿中╱即時報導

藍色色調的卡拉OK車廂，帶有夏季風情。記者陳睿中／攝影
藍色色調的卡拉OK車廂，帶有夏季風情。記者陳睿中／攝影
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Hello Kitty迷注意囉！今年夏天台鐵局、易遊網和台灣三麗鷗共同合作，以Hello Kitty為主角，打造全世界第一台「周遊型」的Hello Kitty彩繪觀光列車環島之星Hello Kitty繽紛列車」，全車處處都可見到Kitty元素！不僅車廂外觀可以見到Kitty與珍珠奶茶、總統府等台灣元素的合照，車廂內的備品、內裝，也通通都是可愛的Hello Kitty，每個角落都能令粉絲尖叫！

「環島之星Hello Kitty繽紛列車」以「跟著Hello Kitty環台灣」為設計理念，並由Hello Kitty化身為全台走透透的小旅人，與她最好的小熊朋友Tiny Chum一起搭乘環島之星，玩遍台灣每個角落。車輛以莒光號改建，全車共有6節車廂，每節車廂各有繽紛花漾、寶島動物、在地美食、環島之旅、樂遊體驗和文化巡禮等6種外觀，各有不同的特色。例如在寶島動物車廂，就可看見Hello Kitty與台灣黑熊、石虎、梅花鹿等台灣動物的身影；而在地美食車廂，則是有Hello Kitty品嚐雞排、珍奶的可愛模樣。

相較於過去在太魯閣號上所製作的外觀彩繪，本次的環島之星Hello Kitty繽紛列車連同內裝也一併改裝、彩繪，完整性更高。6節車廂中，除了有132個對號座位外，還共區分成新餐車車廂、吧檯車廂與卡拉OK車廂等不同的功能車廂，每節車廂都有強烈的Hello Kitty元素。包括頭枕巾、天花板、餐桌、地板，甚至連充電座、行李置放區，都可以看見Hello Kitty與Tiny Chum的彩繪裝飾。

帶有海洋氣息的卡拉OK車廂，地板採用沙灘彩繪，還有Hello Kitty乘船賞鯨的造型牆，呼應出台灣島嶼風光，讓乘客可在此高歌一曲。以鮮黃色為主的吧檯車廂，則是全程提供「飲料喝到飽」的服務。最夢幻的新餐車車廂，採用大片的粉紅色系與Hello Kitty裝飾，旅客在此還能免費參加飲料杯套、鑰匙圈等手作DIY課程。車上也販售有一系列的獨家限定商品，適合粉絲收集。

環島之星Hello Kitty繽紛列車僅販售包套行程，未單獨販售車票。商品包括有「花蓮自由行2天」2,990元起、「花蓮＋墾丁3天」9,900元起等選擇，均已包含飯店住宿；另外針對暑假出遊需求，還推出生態探索、夏日戲水、主題樂園等10大夏季行程，售價6,500元起，並將於7月4日起開放購買。

車廂許多細節處，都可以見到Hello Kitty的身影。記者陳睿中／攝影
車廂許多細節處，都可以見到Hello Kitty的身影。記者陳睿中／攝影
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以海洋氣息所打造而成的卡拉OK車廂。記者陳睿中／攝影
以海洋氣息所打造而成的卡拉OK車廂。記者陳睿中／攝影
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列車上也販售有一系列Hello Kitty的獨家商品。記者陳睿中／攝影
列車上也販售有一系列Hello Kitty的獨家商品。記者陳睿中／攝影
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充滿粉紅色系的新餐車車廂。記者陳睿中／攝影
充滿粉紅色系的新餐車車廂。記者陳睿中／攝影
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充滿粉紅色系的新餐車車廂，旅客在此能體驗DIY課程。記者陳睿中／攝影
充滿粉紅色系的新餐車車廂，旅客在此能體驗DIY課程。記者陳睿中／攝影
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從靠枕巾到天花板，都可見到Hello Kitty的元素。記者陳睿中／攝影
從靠枕巾到天花板，都可見到Hello Kitty的元素。記者陳睿中／攝影
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在地美食車廂外，可見到Hello Kitty品嚐雞排、珍奶的可愛模樣。記者陳睿中...
在地美食車廂外，可見到Hello Kitty品嚐雞排、珍奶的可愛模樣。記者陳睿中／攝影
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6節車廂外觀各有不同特色，環繞著台灣觀光元素。記者陳睿中／攝影
6節車廂外觀各有不同特色，環繞著台灣觀光元素。記者陳睿中／攝影
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Hello Kitty環島列車

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