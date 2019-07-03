超夢幻「Hello Kitty彩繪列車」上路！飲料喝到飽、可以唱卡拉OK

2019-07-03 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



藍色色調的卡拉OK車廂，帶有夏季風情。記者陳睿中／攝影 分享 facebook Hello Kitty迷注意囉！今年夏天台鐵局、易遊網和台灣三麗鷗共同合作，以Hello Kitty為主角，打造全世界第一台「周遊型」的Hello Kitty彩繪觀光列車「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，全車處處都可見到Kitty元素！不僅車廂外觀可以見到Kitty與珍珠奶茶、總統府等台灣元素的合照，車廂內的備品、內裝，也通通都是可愛的Hello Kitty，每個角落都能令粉絲尖叫！

「環島之星Hello Kitty繽紛列車」以「跟著Hello Kitty環台灣」為設計理念，並由Hello Kitty化身為全台走透透的小旅人，與她最好的小熊朋友Tiny Chum一起搭乘環島之星，玩遍台灣每個角落。車輛以莒光號改建，全車共有6節車廂，每節車廂各有繽紛花漾、寶島動物、在地美食、環島之旅、樂遊體驗和文化巡禮等6種外觀，各有不同的特色。例如在寶島動物車廂，就可看見Hello Kitty與台灣黑熊、石虎、梅花鹿等台灣動物的身影；而在地美食車廂，則是有Hello Kitty品嚐雞排、珍奶的可愛模樣。

相較於過去在太魯閣號上所製作的外觀彩繪，本次的環島之星Hello Kitty繽紛列車連同內裝也一併改裝、彩繪，完整性更高。6節車廂中，除了有132個對號座位外，還共區分成新餐車車廂、吧檯車廂與卡拉OK車廂等不同的功能車廂，每節車廂都有強烈的Hello Kitty元素。包括頭枕巾、天花板、餐桌、地板，甚至連充電座、行李置放區，都可以看見Hello Kitty與Tiny Chum的彩繪裝飾。

帶有海洋氣息的卡拉OK車廂，地板採用沙灘彩繪，還有Hello Kitty乘船賞鯨的造型牆，呼應出台灣島嶼風光，讓乘客可在此高歌一曲。以鮮黃色為主的吧檯車廂，則是全程提供「飲料喝到飽」的服務。最夢幻的新餐車車廂，採用大片的粉紅色系與Hello Kitty裝飾，旅客在此還能免費參加飲料杯套、鑰匙圈等手作DIY課程。車上也販售有一系列的獨家限定商品，適合粉絲收集。