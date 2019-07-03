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17歲少年起床就頭痛、放學就消失 原來是腦部腫瘤造成

2019-07-03 17:37聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

一名17歲少年身體狀況很好，但今年2月底開始，每天清晨起床後就開始出現頭痛，到傍晚放學才消失，有時嚴重到嘔吐、甚至無法到校，就醫檢查起初認為是一般性頭痛，但服止痛藥也無濟於事，後來輾轉到頭份為恭紀念醫院檢查，確診發現腦部松果體部位有腫瘤，經轉介到醫學中心進行放射線局部照射治療後，腫瘤消失，頭痛也不再出現。

為恭醫院指出，這名男生的頭痛症狀每天起床後都發生，雖然痛得不舒服，但早餐仍吃得下，也能去上學，到傍晚放學時，頭痛就消失。家長曾帶孩子到醫院急診，初步檢查認為是一般性頭痛，於是開止痛藥；家長又帶他到熟識的診所求診，醫師根據家長與孩子的描述，懷疑不太像一般頭痛，應考慮眼壓過高或腦壓過高所引起的頭痛，建議接受進一步專業檢查，但到眼科檢查並無任何問題。

家人再將他帶往為恭醫院求診，小兒神經科醫師張開屏研判這名少年的頭痛應與腦壓過高有關，會引起孩子腦壓過高的主因之一是腦瘤，當下排定腦部核磁共振掃描，發現腦部的松果體部位有腫瘤，且腫瘤壓迫大腦導水管，造成腦室內脊髓液無法順暢流出，產生阻塞性水腦，少年會頭痛，是因阻塞性水腦使腦壓升高。

院方表示，這名少年接受內視鏡腫瘤切片手術，病理檢查確診是生殖細胞瘤 (Germinoma)，因放射線治療對腦部的生殖細胞瘤效果好，於是轉介他到北榮接受放射線治療，不需後續化療，經放射線局部照射後，腫瘤消失，頭痛也不再出現。

張開屏指出，腦壓過高引起的頭痛與一般性頭痛有幾點可區別，腦壓過高引起的頭痛出現時間好發於清晨起床時或半夜睡眠中，頭痛常伴隨嘔吐，一旦開始頭痛，天天都會出現；腦壓過高除導致頭痛，還可能合併其他症狀，如視覺模糊、視覺有雙重影像、精神不濟、食慾減退、步態不穩、記憶力衰退、課業學習退步、個性脾氣改變等。

他指出，當孩子頭痛時，家長者並不需要太焦慮，因為絕大多數頭痛都是一般性頭痛，不需要擔心腦部有病變而急著做檢查。至於腦部有特定的病變，如腦瘤、腦出血、腦積水、腦炎或腦膜炎等，固然會有頭痛症狀，但也一定會有其他表徵，因此只要好好地跟醫師溝通說明，以便安排適切檢查以找出孩子頭痛原因。

17歲少年天天頭痛，為恭醫院醫師張開屏診療發現對方腦部的松果體部位有腫瘤，導致阻...
17歲少年天天頭痛，為恭醫院醫師張開屏診療發現對方腦部的松果體部位有腫瘤，導致阻塞性水腦使腦壓升高造成頭痛。圖／為恭醫院提供
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