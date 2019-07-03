唐從聖眼中的失智媽媽 從疑神疑鬼到自信微笑全靠它

2019-07-03 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



銀髮浪潮來襲，每個人家中都可能出現失智症長者，不論首富、藝人或藍領工作者發生機會是平等的，主持人唐從聖家中也有失智症媽媽，確診後開始把自己關在家中，常猜疑、憂鬱，為找回媽媽笑容，他帶著媽媽參加瑞智學堂，至今參與4年多，都維持輕度失智，甚至還繼續保有自己的朋友圈。

台灣失智症協會今舉行「瑞智學堂十五周年」活動，唐從聖也特地出席分享失智症照顧者的親身經驗，他說，剛剛帶著媽媽踏進會場時，媽媽一看到學堂的同學、朋友，都可以叫出名字，和他們寒暄，每當看到這樣的畫面總會特別欣慰，很感恩有瑞智學堂的協助，讓媽媽更加快樂。

其實，十多年前唐從聖就是失智症患者家屬，父親先罹患失智症，但可惜當時沒有瑞智學堂這類認知促進課程，對於直到後期才讓爸爸有機會使用相關資源感到遺憾，所以當母親三、四年前也確診罹患混合型輕度失智後，他二話不說馬上幫媽媽報名瑞智學堂。

唐從聖說，媽媽自從2015年開始參加瑞智學堂的藝術創作、瑞智音樂班與頭腦體操班，情況明顯改善，曾有半年唐媽媽沒參加學堂，認知能力就明顯退步；後來唐媽媽再回來上課，在瑞智學堂中也交到很多好朋友，個性好客、外向的她常邀請同學「歡迎來寒舍坐坐」。

瑞智學堂是專為輕度失智者及家屬設計認知促進課程，包含認知、音樂、藝術、舞蹈、運動、瑜珈、戲劇等類型，由專業人員引導，失智者可於課程中發揮能力，至今全台超過13萬人次參與。據失智症協會統計，首次參與瑞智學堂的失智者，8成在參加前後的注意力、發言次數、人際互動有改善。

台北榮民總醫院失智治療及研究中心主任王培寧表示，認知促進多元課程是失智症治療中不可或缺一部分，尤其是輕度失智患者，持續參與認知促進多元課程可維持輕度失智症10年以上，但若未同時進行認知促進，從輕度發展至中度、重度，甚至可能僅需短短二至三年。