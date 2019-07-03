暑假就是要出國玩！5大電信漫遊限定下殺每日20元起

2019-07-03 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



暑假就是要大玩特玩，尤其更是全家出國旅遊最佳時機！五大電信皆推出暑期限定漫遊下殺優惠，免換卡、免設定，搶先預約好出國時間，不用再擔心高額漫遊費。

中華電信即日起至7/5中午12時止，於官網、App推出「夏日搶先GO」快閃優惠活動，針對日韓、中國、港澳、東南亞、美加、紐澳、歐洲、杜拜等全球各大熱門旅遊地區推出限時早鳥優惠，日韓港澳7天吃到飽688元、中越杜拜7天吃到飽788元、美加、紐澳10天吃到飽988元，平均一天只要99元。用戶只要在期限內先上網預約好方案，並於2019/10/31前啟用，即可在暑假、中秋或雙十連假等出國旅遊期間享有最超值的上網漫遊優惠。

遠傳針對國人最愛的亞洲旅遊推出「亞洲輕量包」，可暢遊港、澳、新、馬、韓、泰、菲、印等8個熱門旅遊區域，原號漫遊上網10天1GB的費用只要199元，平均一日只要20元，還可跨國累計上網。1GB流量可使用FB打卡上傳照片約500次；Google Map導航100小時，或是LINE語音通話約2,000分鐘，對於輕量上網旅客而言，1GB已足夠使用。另外，針對有大量上網需求的旅客，遠傳亦提供漫遊吃到飽方案，每日只要99元起，出國前只要確認開通漫遊上網服務，免申請即可提供用戶每日上網吃到飽的優惠價。

即日起至7月20日止，申辦台灣大漫遊上網吃到飽，4天至30天優惠價1天只要199元，還可享有漫遊「買1送2」優惠，還另外贈送2個門號各1GB上網方案免費優惠，讓旅伴同享上網好康。此方案限台灣大哥大月租型用戶使用，登錄主門號漫遊開通日期必須與贈送門號相同，適用的8個國家包括日本、韓國、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國、柬埔寨。

台灣之星也於暑假祭出國際漫遊優惠，即日起凡新申裝、攜碼、續約申辦月租999元以上4G資費方案的用戶，綁約24或30個月，不僅可享不限速終身上網吃到飽、網內互打免費及網外、市話最高贈送1,200分鐘電話隨你講優惠外，申辦資費後於2019/9/30前至活動官網、APP登記「原號漫遊日租上網吃到飽」優惠並在2019/12/31前預約使用，即可享日租天天折300元限定優惠，等於每日只要88元，不限次數、每月最多7天，全球53國區輕鬆遨遊，