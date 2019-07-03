親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

考完對答案！108年指考 公民與社會科試題與解答

中職／放手猿隊不容易 劉玠廷：爸爸也是很反覆

暑假就是要出國玩！5大電信漫遊限定下殺每日20元起

2019-07-03 16:58聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

暑假就是要大玩特玩，尤其更是全家出國旅遊最佳時機！五大電信皆推出暑期限定漫遊下殺優惠，免換卡、免設定，搶先預約好出國時間，不用再擔心高額漫遊費。

中華電信即日起至7/5中午12時止，於官網、App推出「夏日搶先GO」快閃優惠活動，針對日韓、中國、港澳、東南亞、美加、紐澳、歐洲、杜拜等全球各大熱門旅遊地區推出限時早鳥優惠，日韓港澳7天吃到飽688元、中越杜拜7天吃到飽788元、美加、紐澳10天吃到飽988元，平均一天只要99元。用戶只要在期限內先上網預約好方案，並於2019/10/31前啟用，即可在暑假、中秋或雙十連假等出國旅遊期間享有最超值的上網漫遊優惠。

遠傳針對國人最愛的亞洲旅遊推出「亞洲輕量包」，可暢遊港、澳、新、馬、韓、泰、菲、印等8個熱門旅遊區域，原號漫遊上網10天1GB的費用只要199元，平均一日只要20元，還可跨國累計上網。1GB流量可使用FB打卡上傳照片約500次；Google Map導航100小時，或是LINE語音通話約2,000分鐘，對於輕量上網旅客而言，1GB已足夠使用。另外，針對有大量上網需求的旅客，遠傳亦提供漫遊吃到飽方案，每日只要99元起，出國前只要確認開通漫遊上網服務，免申請即可提供用戶每日上網吃到飽的優惠價。

即日起至7月20日止，申辦台灣大漫遊上網吃到飽，4天至30天優惠價1天只要199元，還可享有漫遊「買1送2」優惠，還另外贈送2個門號各1GB上網方案免費優惠，讓旅伴同享上網好康。此方案限台灣大哥大月租型用戶使用，登錄主門號漫遊開通日期必須與贈送門號相同，適用的8個國家包括日本、韓國、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國、柬埔寨。

台灣之星也於暑假祭出國際漫遊優惠，即日起凡新申裝、攜碼、續約申辦月租999元以上4G資費方案的用戶，綁約24或30個月，不僅可享不限速終身上網吃到飽、網內互打免費及網外、市話最高贈送1,200分鐘電話隨你講優惠外，申辦資費後於2019/9/30前至活動官網、APP登記「原號漫遊日租上網吃到飽」優惠並在2019/12/31前預約使用，即可享日租天天折300元限定優惠，等於每日只要88元，不限次數、每月最多7天，全球53國區輕鬆遨遊，

亞太電信針對國人最愛東南亞渡假勝地，包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼及菲律賓等國家推出超低優惠價，手機原號漫遊每日吃到飽、不限速，只要199元；另外不管何時都超熱門的日本、南韓旅遊，也有每日吃到飽、不限速299元方案。

迎接暑假旅遊旺季，各電信都推出原號漫遊優惠。圖／遠傳提供
迎接暑假旅遊旺季，各電信都推出原號漫遊優惠。圖／遠傳提供
分享
中華電信即日起至7/5中午12時止，於官網、App推出「夏日搶先GO」快閃優惠活...
中華電信即日起至7/5中午12時止，於官網、App推出「夏日搶先GO」快閃優惠活動，日韓港澳7天吃到飽688元。圖／摘自官網
分享

吃到飽出國馬來西亞

相關新聞

暑假電信購機方案再省一波！台星送樂天購物金、亞太送家電

2019-07-03 16:09

Sony下半年可能推出兩款新機 其中一款或許支援5G連網

2019-07-03 10:59

三星總裁坦承 過於著急將螢幕可凹折手機帶進市場

2019-07-03 10:58

Intel說明Wi-Fi 6技術使用效益，配合未來5G網路帶動更大規模內容應用

2019-07-02 22:32

針對年輕人重新打造的拍照手機 小米CC9、CC9e連袂登場

2019-07-02 22:31

代號「小仙女」的小米CC9美圖定製版揭曉 100%導入美圖美顏技術

2019-07-02 22:30

三星新旗艦Galaxy Note 10將於8月8日登場 實體邀請函很奇幻

2019-07-02 16:45

太想搶第一 三星承認折疊式手機Galaxy Fold還沒準備好

2019-07-02 15:13

Galaxy Note 10將於紐約時間8月7日下午4點揭曉 可能同步推出多款新品

2019-07-02 14:18

三星總裁承認 過於著急將螢幕可凹折手機帶進市場

2019-07-02 14:18

消息指稱華為與中國電信業者測試Mate X 最快7月底上市

2019-07-02 09:07

小米CC9將區分三種款式 加入名為「Mimoji」的AR頭像功能

2019-07-02 09:07

消息指稱蘋果將針對中國市場打造更符合在地需求的iPhone機種

2019-07-02 08:54

打造影音匯流服務 中華電破天荒推串聯服務優惠方案

2019-07-01 17:28

Lightning要消失了？蘋果新開發完全防水防塵傳輸方法

2019-06-30 20:41

Google Maps導航路徑偏離警告功能 率先在印度地區開放Android手機使用

2019-06-30 12:54

DxOMark藉由擬真人像「Sienna」進一步量化自拍鏡頭拍攝表現

2019-06-30 12:54

能以浮空手勢操作、支援掌紋靜脈識別的LG G8S ThinQ登台

2019-06-28 16:38

用手勢就能操控手機 LG G8SThinQ登台

2019-06-28 16:37

隔空手控超魔幻！LG G8S ThinQ登台開賣 靜脈識別解鎖為安全把關

2019-06-28 16:33

2019年最強話題新手機 六款黑科技總整理

2019-06-27 20:36

電信綁不綁約誰划算？ 達人一句話神點破

2019-06-27 12:06

OPPO展示可隱藏視訊鏡頭的「透視全螢幕」設計方案、3公里距離內無網通訊技術

2019-06-27 09:50

台灣大獨賣vivo高CP值新機 祭月付699手機0元搶客

2019-06-26 16:13

realme預告將推出搭載6400萬畫素相機拍攝功能的新款手機

2019-06-26 08:57

攜手美圖 小米CC9將推出「小王子」、「小仙女」雙規格版本

2019-06-26 08:57

聯發科揭曉Helio P65處理器 採「2+6」核心、提昇AI應用表現

2019-06-26 08:54

vivo預計今年第三季推出首款iQOO 5G連網手機 確認投入AR應用發展

2019-06-26 08:54

vivo公布「一主三輔」戰略：5G手機第3季推出

2019-06-25 22:17

小米首款彈出式自拍鏡頭手機！「小米9T」7月1日開賣萬元有找

2019-06-25 17:10

真正5G第一台 華為Mate 20 X獲中國首張5G進網許可

2019-06-25 16:56

本身為紅米K20的小米9T在台揭曉 搭載升降視訊鏡頭、S730處理器

2019-06-25 16:36

iOS 13公測版開放下載 果粉體驗前須註冊

2019-06-25 12:57

小米CC全新品牌手機，確定將於7月2日正式亮相

2019-06-25 09:09

手機照片邊緣變形有解！新功能竟是Google台灣工程師打造

2019-06-25 08:20

公平競爭5G市場 台灣之星籲再修正行動寬頻業務草案

2019-06-24 20:53

唯一免綁約！新加坡「無框行動」今開台 主打全數位電信服務

2019-06-24 16:45

依然維持Find系列機種研發 OPPO傳再次註冊「Find Y」名稱專利

2019-06-24 15:24

東南亞第一、全亞第三！菲律賓電信商推出5G商用方案

2019-06-23 19:30
看更多

熱門文章

針對年輕人重新打造的拍照手機 小米CC9、CC9e連袂登場

2019-07-02 22:31

能否續用Android作業系統？ 華為等美方點頭

2019-07-02 19:41

Intel說明Wi-Fi 6技術使用效益，配合未來5G網路帶動更大規模內容應用

2019-07-02 22:32

三星總裁坦承 過於著急將螢幕可凹折手機帶進市場

2019-07-03 10:58

NVIDIA揭曉「SUPER」系列顯示卡，對應更好遊戲與創作使用體驗

2019-07-02 22:31

三星搶先蘋果 Note 10新機8月亮相

2019-07-03 12:02

現省破萬元！Apple TV夏季電影嘉年華 7月每日限時特價

2019-07-02 17:31

看準8K電視發展 台灣三星推新QLED 8K電視

2019-07-03 12:00

不改掉二習慣 最易讓惡意軟體入侵

2019-07-03 14:26

友訊強化安全軟體 解決美FTC指控的安全漏洞

2019-07-03 08:31

LINE又推新功能！Smart Channel直接推播你愛看的內容

2019-07-02 18:21

Sony下半年可能推出兩款新機 其中一款或許支援5G連網

2019-07-03 10:59

Google申請G Nest名稱商標，可能將Google Home智慧喇叭更名

2019-07-03 13:29

代號「小仙女」的小米CC9美圖定製版揭曉 100%導入美圖美顏技術

2019-07-02 22:30

外國人也遭殃！中國對新疆邊界以監控App偵查、下載個資

2019-07-03 16:13

LINE MUSIC登台李玟代言 首波免費體驗30天

2019-07-03 14:54

技嘉推出 RTX 20 SUPER系列顯示卡

2019-07-03 10:59

美國會正式發函Facebook 要求暫停臉書幣Libra開發

2019-07-03 15:36

NVIDIA推RTX 20 SUPER版顯卡 華碩、技嘉、微星將受惠

2019-07-03 12:17

AmbiqMicro無線系統單晶片 採台積40奈米超低功耗技術

2019-07-02 17:14

暑假電信購機方案再省一波！台星送樂天購物金、亞太送家電

2019-07-03 16:09

Tim Cook駁斥報導指稱Jony Ive離開與蘋果不重視設計說法

2019-07-03 10:57

滴滴出行計畫以平台聚合銜接更多第三方搭車服務

2019-07-03 13:29

推廣Apple Music服務，蘋果將於全球多家直營店舉辦Up Next Live演唱會

2019-07-03 10:57

三星Note 10系列 8月7日於紐約發表

2019-07-02 18:49

暑假就是要出國玩！5大電信漫遊限定下殺每日20元起

2019-07-03 16:58

OTT上半年影視排行榜 韓劇韓影搶眼

2019-07-03 15:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top